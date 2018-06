A Jobbik a „megszorítások költségvetésének” tartja a 2019-es büdzsét

A politikus szerint "míg az utóbbi években a kipörgő uniós forrásokra lehetett néminemű gazdasági növekedést alapozni", ez idő alatt "önálló magyar lábra nem állíttatott a gazdaság", mivel a Fidesz-KDNP elmulasztotta azokat a gazdaságfejlesztési intézkedéseket, "amelyek alapján önerőből, saját forrásból lehetne most növekedni".

A Jobbik alelnöke szerint ez abból is látható, hogy a jövő évi büdzsé tervezete nem szélesíti a családok kedvezményeit, és "a pénzügyminiszter is azt tartja eredménynek, hogy megtartják azt az erősen szelektív áfa-csökkentési kört, amely az utóbbi években is hiányos volt".

Z. Kárpát Dániel azt közölte: a javaslat vitája során az áfa csökkentésére - ezen belül a gyermeknevelési cikkek és az alapvető élelmiszerek öt százalékos kulccsal adóztatására -, a lakhatási szegénység mérséklésére, illetve az "igencsak hiányossá váló" szociális védőháló pótlására összepontosít a Jobbik.

Célként említette az oktatás és a szakképzés átalakítását annak érdekében, hogy ne a kivándorlás és a szakemberhiány miatt emelkedjenek a bérek, hanem a magyar gazdaság önerőből legyen képest kitermelni ezt.