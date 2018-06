Lesznek megszorítások?

Az innovációk, köztük a pénzügyi innovációk kiteljesedésének korát éljük, de válság kopogtat a világban – idézi Matolcsy György jegybankelnököt a Privátbankár. Az MNB vezetője hozzátette, napjainkban az országnak jobbak az alapjai, mint tíz éve, erősebb a szövetségi háló, ami segítséget jelenthet a válság tüneteinek leküzdésében.

Az MNB konferenciáján Matolcsy szájából az is elhangzott, senkit ne tévesszen meg, hogy 10 évvel a válság után ma csak az innovációt látjuk, mert a válság is itt van, kopogtat. Szerinte a történelem azt mutatja, hogy a világban mindig voltak pénzügyi központok, Mezopotámia óta. Most az angolszász világból Ázsiába helyeződött át a világ pénzügyi központja, ezt mutatja, hogy a világ vezető 10 legnagyobb bankjából 4 kínai.

Mint arról korábban beszámoltunk, sajtóinformációk szerint Orbán Viktor miniszterelnök a kötcsei beszédében újabb világválság kialakulását vetette fel. Mint a kormányfő akkor fogalmazott, „nem fognak azzal a bőséggel találkozni, mint a választások előtt”.