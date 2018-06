Öt góllal alázták az oroszok a szaúdiakat a nyitómeccsen

Házigazda válogatott még soha nem volt a világranglista legalsó helyén az összes résztvevő közül - az oroszok viszont most így álltak rajthoz. Nem is fociztak túl nagyot, de így is nagyon elverték Szaúd-Arábiát.

Az első perctől kezdve az oroszok futballoztak mezőnyfölényben, de ők is pontatlanul játszottak.

Az első gólra viszont így sem kellett sokat várni, mert egy beadást követően Gazinszkij fejelt a hálóba. A szaúdiak ezt követően sem tudtak újítani, a hazaiak 16-osa előtt rendre elfogyott a tudományuk. Az orosz csapat gyorsasági fölényét kihasználva próbált az ázsiai együttes védelme mögé kerülni, ami többször sikerült is, de a végén rendre belehibáztak az akcióba. A félidő vége előtt viszont egy hasonló gyors ellenakció végén, mégis sikerült megdupláznia az előnyt a Dzagojev sérülése miatt csereként beállt Cserisev szép megmozdulása révén.

A folytatásban sem változott a játék képe:

az oroszok irányítottak, a szaúdiak pedig semmiféle veszélyt nem jelentettek.

Többnyire így eseménytelen mezőnyjátékkal telt az idő a szaúdiak térfelén, mígnem beállása után egy perccel gólt fejelt Dzjuba, aki ezzel végérvényesen eldöntötte a három pont sorsát. A hátralévő időben a szaúdi gárda hitehagyottan, az orosz pedig kényelmesen játszott, utóbbi a hosszabbításban így is megadta a kegyelemdöfést, ráadásul duplán: előbb Cserisev lőtt külsővel gyönyörű gólt, majd Golovin csavart szabadrúgásból a hálóba.

Az orosz válogatott a legnagyobb különbségű győzelmet aratta a világbajnokságok nyitómérkőzéseinek történetében.

Eddig kétszer fordult elő kétgólos differencia: a németek 2006-ban 4-2-re verték Costa Ricát, míg négy éve a brazilok 3-1-re Horvátországot. Az oroszok ezúttal 5-0-ra múlták felül Szaúd-Arábia csapatát.

A hazai csapat sikere egyúttal azt is jelenti, hogy a rendező ország nemzeti együttesei továbbra is veretlenek a nyitómérkőzéseken, eddig három győzelmük mellett háromszor döntetlen született.

(FIFA Facebook oldal)