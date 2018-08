A Fidesz jól megszórta kitüntetésekkel leghűbb szolgálóit - Az NVB volt elnökének is jutott

Az, hogy az NVB éléről nemrég távozott Patyi Andráshoz is hozzávágták a Magyar Érdemrend középkeresztjét, talán a legnagyobb pofátlanság az egész ceremóniában, bár ha anno Bayer Zsolt is kaphatott egyet, akkor nagyjából be tudjuk lőni, mennyit is ér ez már valójában.

De az is nehezen érthető, hogy az állami milliárdokkal (!) vastagon kitömött Mága Zoltán mivel szolgált rá a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozatára.

A kitüntetettek között ott volt az egykori fideszes képviselő, Varga István ügyvéd, és az egykori kormánypárti képviselőjelölt Menczer Erzsébet, a A Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezetének elnöke is.

Párkányi Raab Péter, a Szabadság téri német megszállási emlékmű mellett számos vitatható művészeti értékkel bíró kurzus-projekt szobrásza is tisztikeresztet kapott.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesült a kormányközeli Magyarország Barátai Alapítvány elnöke, Fodor István is.