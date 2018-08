Vizet adtak egy kisgyereknek a kánikulában, rendőrt hívott a miskolci buszsofőr

Az Index mutatott be egy Facebookra felkerült videót arról, hogy 20 percig nem indult el vasárnap a 18:10-kor menetrend szerint közlekedő Auchan-Avasi kilátó járat Miskolcon, mert a sofőr le akart szállítani a buszról egy egész családot,

amiért egy 5 éves lány visszazárható PET-palackból ivott egy korty ásványvizet.

A videón az látható, ahogy a sofőr veszekszik a felháborodott szülőkkel, majd mielőtt pofozkodásra került volna sor inkább megállapodtak abban, hogy ide bizony rendőrt kell hívni. Micsoda európai mentalitás, gondolhatnánk, ha nem lenne ennyire szomorú az egész jelenet:

Aztán később -ahogy a Szabályos Jánosoknál gyakran előfordul- még az is kiderült, hogy a buszsofőrnek nem is volt igaza, ugyanis visszazárható palackból teljesen szabályosan lehet inni a miskolci buszokon, még ki is van írva.

De a legmegdöbbentőbb mégis csak az, hogy valaki a forróságban képes ilyen hisztit csapni azért, mert egy kisgyerek vizet ivott. Nem egy melós miatt, aki a harmadik vodka után felpattintja a kőbit, hanem egy kisgyerek miatt, aki vizet kapott az anyjától. Persze lehet, hogy előbbi zavartalanul utazhatott volna a buszon.