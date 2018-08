Ombudsman: ki kellene terjeszteni a diákhitel-mentességet az édesapákra is

Székely László ombudsman jelentése szerint ki kellene terjeszteni az édesanyáknak járó, diákhitellel kapcsolatos kedvezményeket az apákra is – írja a Népszava. Több panasz is érkezett az alapvető jogok biztosához azzal kapcsolatban, hogy ez csak az édesanyákra terjed ki. Az édesapákra akkor sem terjed ki a mentesülés, ha az édesanyának eleve nem volt ilyen tartozása, vagy azt már visszafizette – emeli ki a lap. Ugyanez a helyzet örökbefogadás esetén is.

A Jobbik üdvözli Székely László ombudsman megállapítását – áll a párt által jegyzett közleményben. Emlékeztetnek, a Jobbik már 2013-ban nyújtott be olyan költségvetési módosító javaslatot, amelyben rámutattak: nem lehet mérlegelés kérdése egy gyermek megszületése sem a Kárpát-medencében annak függvényében, hogy a hallgatói hitelek törlesztése nehézséget okoz az utódok nemzésére is irányuló kapcsolatnak.

A közlemény feleleveníti, Sneider Tamás, a Jobbik elnöke 2014 októberében az Emberi Erőforrások Minisztériumát, 2017 februárjában pedig a Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető minisztériumot kereste meg a gyermekvállalók részére nyújtandó diákhitel-átvállalási koncepcióval, ám

a Fidesz-kormány minden esetben elutasító volt, majd az idei évben – sajnos a férfiak diszkriminálásával – sajátjaként jelentette be a jobbikos javaslatot.

Nem lehet tudni, hogy a pártpolitikai érdekeket előtérbe helyező, késlekedő kormányzati politizálás következtében hány gyermek nem születhetett meg Magyarországon. Remélhetően a Jobbik álláspontjával megegyező tartalmú ombudsmani jelentés ezúttal cselekvésre ösztönzi a kormányt, mert az édesapák hiteltartozása a családok vállát nyomja – írja a Jobbik.

Az Emmi viszont érdemben nem reagált. A Népszavának mindössze annyit közöltek,

az alapvető jogok biztosa jelentésében foglalt javaslatok szakmai áttekintése folyamatban van.

A tárca államtitkára a lapnak azt nyilatkozta, egyfelől a nők esetében a vér szerinti szülői minőség igazolása könnyebb, mint a férfiaknál, másfelől a jogalkotó célja az édesanyák kifejezett támogatása, a gyermekvállalás időszakában viselt többes terhelés kompenzálása. A minisztérium úgy véli, összességében az édesanyának nyújtott támogatás az apával közösen viselt családi terheket csökkenti.