Nézze meg, mekkora halom pénzbe kerül Venezuelában egy kiló hús!

Mint arról beszámoltunk, Venezuelában elszabadult az infláció, mert az ország kizárólag olajexportból él, ennek az erőforrásnak az ára pedig az utóbbi években esik. Így a gazdaság gyakorlatilag összeomlott, a havi minimálbér 250 forintnak (nem elírás!) felel meg, élelmiszerekből és gyógyszerekből pedig hiány van. A hiperinflációt Venezuela szocialista vezetése képtelen kezelni, jobb híján levágtak 5 darab nullát a pénzük, a venezuelai bolivar végéről. Ami azért érdekes, mert korábban még csak három számjegy levágásáról volt szó. Emellett a pénz árfolyamát a közelmúltban indított állami támogatású kriptovalutához, a petróhoz kötik.

Az infláció júniusban meghaladta a 46 000 százalékot (igen, 460-szoros drágulásról beszélünk), az IMF becslései szerint azonban éves szinten meghaladhatja az 1 000 000, azaz egymillió százalékot (tízezerszeres drágulás).

A hiperinflációról nekünk, magyaroknak is vannak tapasztalataink. Mivel az ország aranykészletét a háború végén elvitték, és az ország vagyona (ingatlanok, ipari létesítmények stb.) is óriási veszteségeket szenvedett, a korábban a világ legstabilabb valutájaként számon tartott pengő irtózatos elértéktelenedésbe kezdett. Az 1946 nyarán reggel táskában kiküldött fizetések délutánra semmit sem értek, a pénzt az utcán söpörték. És minden idők legnagyobb címletű pénzét, az egymilliárd bilpengős bankjegyet is ekkor kellett kibocsátani.

A Reuters fotósa most nagyon szemléletesen megmutatta, mekkora pénzhalmokat kellene kifizetni olyan alapvető fogyasztási cikkekért, mint egy kiló hús, egy szappan vagy egy tekercs WC-papír.

(A Reuters eredeti cikkében a bolivarban megadott összegeket cent pontossággal váltotta át dollárra, míg az MNB nem jegyzett bolivarárfolyamot. Az augusztus 16-i cikk szerint 1 amerikai dollár kb. 6,55 millió venezuelai bolivart ért, míg az MNB aznap 1 amerikai dollárt 284,49 forintért jegyzett. Az átszámítás során ezért mi úgy számoltunk, 1 forint 23 ezer bolivarnak felel meg.)