A Jobbik dupla büntetéssel „díjazná” a magyarokat elküldő akkugyárakat!

A legfrissebb hírek szerint az az iváncsai akkumulátorgyár, amely alig néhány hónapja több száz dolgozóját küldte el, most külföldi munkavállalók toborzásába kezdett. Az eset azért különösen felháborító, mert így rövid időn belül egyszerre történik meg az, hogy tömegével küldik el a magyarokat, és közben veszik fel a vendégmunkásokat. Márpedig ezek a cégek komoly állami támogatásokat kaptak, és ezek nagy része éppen a munkahelyek teremtéséhez, megtartásához köthető! - áll a Jobbik közleményében.

A párt emlékeztet, hogy korábban az ő nyomásukra már történtek lépések afelé, hogy ilyen esetekben a kapott állami támogatás összegét kamattal emelve fizessék vissza. Ugyanakkor, véleményük szerint ez szemmel láthatóan kevés.

Ezért a Jobbik a parlament elé viszi azt a határozati javaslatot, amely minden olyan esetben, amikor a magyart elküldik, de a vendégmunkást megtartják vagy újakat toboroznak, a kapott támogatás dupláját kéri vissza a multicégtől.

Kijelentik: Látható, hogy el kell venni az óriáscégek kedvét attól, hogy visszaéljenek a kormány által biztosított, túlontúl bőkezű lehetőségekkel. De az is kiviláglik, hogy a nemzetgazdaságot nem szabadna pusztán az akkuiparra és az autóiparra építeni, a kiválóan képzett magyar munkaerőre nem csak az összeszerelés során és külföldi cégek sorai mellett lenne szükség, hanem többek között az élelmiszeripar, a hagyományos magyar innováció és a kutatás-fejlesztés területein is. Végül leszögezik: Addig is a Jobbik, javaslatával igyekszik egyértelműen helyzetbe hozni a magyar munkavállalókat a vendégmunkások importjával szemben.