Féltek a húsevőktől, ezért töröltek egy vegán fesztivált Franciaországban

Franciaországban az utóbbi években egyre nagyobb teret hódított az állatvédelem, valamint a vegetáriánus és vegán táplálkozás, amit ugyan a hentesek nem néznek jó szemmel, de lobbierejüknek köszönhetően egyelőre nem érte őket olyan nagy veszteség.

Ezidáig inkább a másik oldalra volt jellemző, hogy erőszakosan nyilvánuljanak meg. A hagyományosan sok húst fogyasztó Franciaországban a vegán aktivisták vérre emlékeztető festékekkel rongáltak meg hentesboltokat, tiltakozásokat szerveztek és erőszakosságuk miatt a hentesek már a belügyminiszterhez fordultak, hogy az nyújtson védelmet számukra.

A The Local helyi száma most azonban arról írt, hogy a Calais polgármesteri hivatal arra hivatkozva halasztja el a vegán fesztivált, hogy garantálják a közrendet és megvédjék a szervezőket és a résztvevőket, ugyanis olyan információk birtokába jutottak, miszerint többen is a rendezvény megzavarására készülnek.

A hatóságok ugyan tagadták, hogy a rendezvény témája szolgálna alapul a rendzavaráshoz, de a szervezők Facebook-oldalukon azt állították, hogy a polgármester döntése mögött a „helyi vadászok és farmerek fenyegetései” állnak.