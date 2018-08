Még mindig úgy néz ki a Kútvölgyi Kórház, mintha háborúban állna Magyarország

Az ígéretek szerint már kész kéne lennie a budai Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömbje energetikai korszerűsítésének, de a mai napig úgy néz ki az épület, mintha szétlőtték volna.

De tényleg úgy:

A tétlenség másnak is feltűnt. A kórházzal kapcsolatban Sneider Tamás Jobbik-elnök nyújtott be írásbeli kérdést az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetőjének, Palkovics Lászlónak. A parlamenti honlapon is fellelhető levél szerint Sneidert az érdekelte, hogy

mikorra várható a felújítás befejezése, hová lett az erre szánt uniós forrás és ki a felelős, mert nagyon nagy a csend.

Ugyanis az országgyűlési képviselő már 2017 februárjában is írásbeli kérdéssel fordult az EMMI-t vezető miniszterhez emiatt, és akkor Fónagy János, az NFM államtitkára mondta el, hogy

a beruházás uniós pénzből zajlik,

határideje 2018. február 28.,

és vannak jogviták, de emiatt nem lesz csúszás.

Ezek után –mint Sneider Tamás új levelében is szerepel- nyilván érdekes kérdés, hogy mi történt a pénzzel és mi történt az ütemezett munkálatokkal, hiszen minden egyhelyben áll. Ráadásul jogos észrevétel az is, hogy a már lebontott burkolatok miatt az épület az időjárási viszontagságoknak is jobban ki van téve, nem beszélve az eddig elkészült munkákról.

Tiszta Csernobil:

A táblát még sikerült kitenni:

„A közpénzek átláthatóságának és az emberközpontú politikának az igénye egyaránt megköveteli, hogy az egészségüggyel összefüggésben felhasznált források átlátható módon célba érjenek, és azok a betegek gyógyítását, az emberi élet méltóságát és az egészség megőrzését célozzák” – fogalmazott a képviselő.

Tudjuk jól, hogy a magyar gazdaság fantasztikus, a nyugdíjasok jól élnek, a magyar nemzet sikeres és önálló, a kormány a helyén van és óriási a biztonság, de azért -legalább a mi kedvünkért, hogy ne legyünk ilyen rosszindulatúak- tessék már befejezni a kórházat, mert közben szépen lassan 200 milliárdból, tehát ennek a melónak a csupán ötvenszereséből elkészül az új Puskás stadion. Ott valamiért nincs ilyen bénáskodás.