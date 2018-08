Egy újabb semmitmondó egyeztetés - az otthonápolók konkrétumokat várnak a minisztériumtól

Ahogy arról az Alfahír több alkalommal is beszámolt, a szeretteiket otthonápolók érdekvédelmi szervezeteinek a célja, hogy az ápolási díjat azonnali intézkedésként az ápolási díjat emeljék meg 50 ezer forinttal

(így lehet a havi nettó 29 ezerből 79 ezer, a 44 ezerből 94 ezer és az 52 ezerből 102 ezer),

illetve hogy az otthonápolást ismerjék el foglalkoztatási jogviszonyként.

Pénteken szavazza meg a parlament a 2019-es költségvetést, és a kormánypárti képviselők egészen elképesztő módon nem hajlandóak segíteni azokat a magyar állampolgárokat, akik szeretteiket otthon ápolják. Az érdekvédő-szervezetek ma ismét az Országház elé vonulnak (délután 5 órakor - ha teheti, Ön is támogassa őket személyesen a helyszínen), a háttérről pedig Csordás Anettel, a Lépjünk, hogy léphessenek!

Innen nézve igazából nincs még mit konzultálni ezen.

Mindenesetre az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) keddi közleményében arról tájékoztat, hogy az Autisták Országos Szövetségének, az Értelmi Fogyatékosok és Segítők Országos Szövetségének, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének, valamint a Siketvakok Országos Szövetségének a képviselőjével tartott egyeztetést az ápolási díjról.

Ugyanakkor semmilyen konkrét eredményről nem számolnak be, maximum annyiról, hogy "a szakterület a továbbiakban is tárgyalásokat folytat az érdekvédelmi szervezetekkel". Ezenfelül pedig sikerként adják elő, hogy az elmúlt 8 évben bruttó 58.680 forintra nőtt a legsúlyosabb állapotú hozzátartozót gondozók ellátása. (Amely összegből egyébiránt levonnak még 4 százaléknyi nyugdíjjárulékot is).

Az egyeztetésre viszont nem kapott meghívott az utóbbi idők kiállásait, kampányait szervező Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület, a Csak Együtt Van Esély-CSEVE csoport, valamint az aHang platform sem.

Csordás Anett, a Lépjünk, hogy léphessenek! elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy hiába beszélnek most is a tárca részéről széleskörű egyeztetésről, gyakorlatilag megint nem történt semmi.

A civilszervezetek továbbra is konkrétumokra várnak, és azt is tudni szeretnék, hogy kikkel és miről egyeztet még a minisztérium.

Ennek érdekében ismét elindítanak egy kampányt: azt kérik a magyar állampolgároktól, hogy küldjenek az ügyüket támogató leveleket az EMMI-nek.

Csordás Anett elárulta azt is, terveik szerint ott lesznek majd a parlamentben az első szeptemberi ülésen, és minden képviselő asztalára leteszik az otthonápolók tisztességes megélhetése érdekében megfogalmazott javaslataikat.

S amennyiben nem történik változás, akkor szeptember 28-án, pénteken egy újabb kiállást szerveznek. Ideje a cselekvésnek - fogalmazott az érdekvédelmi civilszervezet vezetője.

