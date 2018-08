Öko-filmpark épül Seszták Miklós városában

„Az Öko-filmpark célja természettel való kapcsolatunk újra értelmezése a modern kor technológiai eszközeinek és a filmes világ szuggesztív és népszerű eszköztárának bevonásával” - olvasható az mfor.hu által idézett környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentációban. Az engedélyeztetési eljárás már folyamatban van.

A lap azt írja. a „öko” jelzőnek megfelelően a filmpark területén csak természetes anyagokat fognak felhasználni, a szerkezet alapozás nem, maximum csak fúrt, vagy ásott oszlop kapcsolatot igényel majd.

A CINEMAQUA nevű moziparkhoz hasonlóan itt is különböző „negyedeket” fognak kialakítani, a kiszolgáló egységek, összekötő utak kialakítása mellett összesen 8 világot szeretnének megmutatni a látogatóknak a dokumentum szerint.

A hvg.hu emlékeztet rá, hogy mióta a fideszes Seszták Miklós az előző ciklusban miniszter lett (most csak kormánybiztos) Kisvárdán termálfürdő, tanuszoda, illetve egy másik 520 millió forintos tanuszoda, új stadion, fedett focicsarnok, továbbá egy újabb sportcsarnok, valamint nemzetközi atlétikai versenyek megrendezésére is alkalmas atlétikai stadion is épült már. Mindezt még egy lőtérrel és egy termálvizes lórehabilitációs központtal, illetve vízicsúszdaparkkal is kiegészíthette a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisváros – írta a lap.

Seszták Miklósnak csak leesett egy kormánybiztosi pozíció Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos- eme egyszerű megszólítás illeti mostantól az egykori fejlesztési minisztert. Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny szerdai számában jelent meg.Seszták Miklós megbízatása 2018. május 18-tól 2020. május 17-ig szól.

Fotó: Vajda János/MTI