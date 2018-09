Heves zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztásokat adtak ki

Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint heves zivatarok miatt másodfokú figyelmeztetés érvényes Budapesten, Pest, Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében. Bács-Kiskun, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében elsőfokú a figyelmeztetés.



Emellett Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



Azt írták: késő délutántól, estétől a Dunántúlon és a középső országrészben kiterjedt zivatartevékenység kezdődik. Zivatarokra, felhőszakadásra még az esti, éjszakai órákban is számítani kell. Rövid idő alatt 20-40 milliméter csapadék is eshet majd.



Az előrejelzés szerint vasárnap is hasonló időjárás valószínű: a nap első felében még jellemzően heves események nélkül zajlanak le a zivatarok elsősorban a Dunántúl északi és nyugati részén, majd késő délután nyugatról intenzívebb zivatarok érkeznek, amelyek éjfélig nagyjából a Duna vonaláig jutnak majd el. Heves zivatarok kialakulására leginkább a Dunántúlon lesz esély, ahol a zivatarokat viharos széllökések és jégeső kísérheti. Felhőszakadásra is számítani kell, rövid idő alatt 20-30 milliméter csapadék eshet - írták.