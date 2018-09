Vallomást tett a csengeri örökösnő

A csengeri örökösnőt ügyvédje jelenlétében, a Péterfy Sándor utcai kórházban hallgatták ki - tudta meg a 24.hu.

A nő ügyvédje, Helmeczy László a lapnak azt mondta, a nő ugyan nem részletesen, de tett vallomást.

"Ügyfelem a vallomásában azt állította, hogy a hagyaték létezik, és nem csapott be senki. Kósa Lajossal kapcsolatban azt mondta, hogy ő is tudja igazolni, hogy nem csaló és létezik ez a hagyaték, hiszen látta a dokumentumokat és intézkedett is a hagyatékkal kapcsolatban. Ezért indítványoztuk a politikus meghallgatását."

Az ügyvéd állítása szerint ügyfele a feljelentő Kiskun Tender Kft.-vel kapcsolatban azt állította a vallomásában, hogy ő és családja sem kért kért pénzt a cégtől. A nő betegségével kapcsolatban pedig annyit mondott, hogy már jobban van, ezért várhatóan még ma visszaszállítják az Aradi utcai fogdába.

Mint ismert, Sz. Gábornét, a csengeri örökösnő néven elhíresült asszonyt kedden szállították haza, majd őrizetbe is vették, ám szerda reggeli kihallgatását azonban el kellett halasztani, mert rosszullétre hivatkozva az éjszaka folyamán kórházba szállították.

A nő a gyanú szerint éveken át vert át embereket, azzal, hogy anyagi segítséget kért tőlük, amíg meg nem kapja mesés, 1300 milliárd forintos örökségét Németországból. A nő a fideszes Kósa Lajossal is kapcsolatba került, aki furcsa egyezségeket kötött vele, többek között a Magyar Nemzet jóvoltából év elején előkerült egy közjegyzői dokumentum arról, hogy az asszony Kósa anyja nevére utalt volna 800 millió forintot.

A politikus és a csengeri örökösnő viszonya a mai napig sem tisztázott. A botrány márciusi kirobbanása után Kósa menekült a média elől és a választásokat követően miniszteri pozíciójának is búcsút inthetett. Bár a kormánysajtó úgy próbálta beállítani az esetet, mintha a képviselő is csak Sz. Gáborné áldozata lenne, a napvilágra került dokumentumok arra engednek következtetni, hogy Kósa Lajosnak is lenne miről elszámolnia.