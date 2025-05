Lukács László György: A leghűbb ügyész helyett egy zugügyvéd is jobb lenne alkotmánybírónak

A közélet iránt érdeklődő magyarok könnyedén fel tudnának sorolni tucatnyi olyan politikust az elmúlt évekből, akiknek a neve összefonódott a korrupcióval, sikertelenséggel, szellemi és mentális korlátoltsággal, hozzá nem értéssel, vagy épp egyszerűen csak a totális és megmosolyogtató szerencsétlenkedéssel. Orbán Viktor HR-politikája bizony bőven szolgáltatott számunkra emlékezetes pillanatokat.

Gondoljunk csak Schmitt Pálra, Balog Zoltánra, Matolcsy Györgyre, Novák Katalinra, Varga Juditra, Völner Pálra vagy Mészáros Lőrincre!

Ők persze az A-válogatott oszlopos tagjai, de a B-csapatra is jut elég. Jól emlékezhetünk még a tolmácsot kérő Vida Ildikóra, a lassan minden minisztériumban megforduló, de szakértelemmel nehezen vádolható illetékes elvtárs Tállai Andrásra, Kósa Lajos örökségspecialistára, a koleszterinszint megfelelő szinten tartásáért felelős Németh Szilárdra, vagy a kommunista ihletettségű gazdasági intézkedések nagy barátjára, Nagy Mártonra.

És persze Polt Péter leghűbb ügyészre, vagy éppen a minden létező poszton már megbukott Hende Csabára. Orbán Viktor épp az utóbbi két személyben találta meg a tökéletesen alkalmas jelöltet arra, hogy a gránitszilárdságú Alaptörvény őrei legyenek az Alkotmánybíróságon.

Polt Pétert nem kell bemutatni. A leghűbb ügyész munkájának sikerét jól jelzik az olyan sikeresen eldugott, eltüntetett bűncselekmények, mint például a Völner–Schadl-ügy, a Magyar Nemzeti Bank alapítványának 500 milliárdos kirablása, és persze Mészáros Lőrinc úgy, ahogy van. Persze az MNB kifosztásával nem biztos, hogy volt idő foglalkozni a családi vacsoránál, lévén az ügyész úr kedves neje éppenséggel az alapítvány felügyelő bizottságának tagja.

De hát ki foglalkozik az olyan apróságokkal, mint 500 000 000 000 forintocska, főleg a gőzölgő húsleves fölött?

Természetesen Hende Csaba is tökéletesen alkalmas jelölt arra, hogy Orbán Viktor alkotmányát őrizze szakadatlan. Az ő politika pályafutását a kiegyensúlyozottság jellemzi leginkább: kiegyensúlyozottan kudarcos. Talán már kevesen emlékeznek rá, de Hende Csaba bizony évekig volt honvédelmi miniszter, akinek 2015-ben dicstelenül kellett távoznia, miután nem volt képes időben levezényelni a határkerítés felépítését. Az A-ligába nem is sikerült már visszaverekednie magát, sőt, a tavalyi dicstelen szombathelyi vereség után leváltották a választókerületi elnöki tisztségéből is, miután sikeresen tüntette el a Föld felszínéről a szombathelyi Fideszt.

Láthatjuk tehát, hogy Orbán Viktor HR-politikája cseppet sem vesztett a lendületéből: hamarosan alkotmánybírónak választanak két olyan embert, akiknél még a nigériai hercegi család örökségét kezelő zugügyvéd is alkalmasabb lenne.

(A szerző a Jobbik frakcióvezetője.)