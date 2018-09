1,7 milliárdot költöttek ideiglenes teniszpályákra

A 24.hu szerint az ATP- és WTA-versenyekkel együtt összesen 1,7 milliárd forintot költött a magyar kormány ideiglenes teniszpályák felépítésére és lebontására.

Két év alatt felhúztak három stadiont, amiket el is tüntettek, de így fog járni hamarosan egy negyedik is. Az Emmi viszont újabb 365 millió forintos támogatást kért a jövő hétvégén tartandó Davis Kupa-forduló megrendezésére. Állítólag ezen már a Pénzügyminisztérium államtitkára is kiakadt és vitába szállt kormánytársaival.