Egymásnak estek az oroszok és a nyugati hatalmak Szkripal-ügyben

A londoni miniszterelnöki hivatal által csütörtökön kiadott közös közleményben a négy nyugati hatalom és Nagy-Britannia felszólítja Oroszországot, hogy teljes részletességgel számoljon be a merényletkísérletben használt Novicsok katonai idegméreg-hatóanyag fejlesztési programjáról a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek (OPCW).

A közleményhez csatlakozó öt kormány kiemeli azt is, hogy az OPCW vizsgálata által alátámasztott brit szakértői vélemény szerint két brit állampolgár, Dawn Sturgess és Charles Rowley pontosan ugyanattól az idegméreg-hatóanyagtól szenvedett mérgezést, amelyet Szkripalék megmérgezéséhez is használtak.

A 66 éves Szergej Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés (GU) volt ezredesét, aki kettős ügynökként a brit hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, és 33 éves lányát hetekig válságos állapotban kezelték a délnyugat-angliai Salisbury kórházában, miután március 4-én Novicsok típusú, még a Szovjetunió által katonai célokra kifejlesztett idegméreg-hatóanyagtól súlyos mérgezést szenvedtek.

Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban kiengedték, jelenlegi hollétük nem ismeretes.

Szergej Szkripal, akit hazájában 13 évi fegyházra ítéltek, egy orosz-amerikai kémcsere keretében telepedhetett le Nagy-Britanniában 2010-ben, és brit állampolgárságot is kapott. A mérgezéses incidensig Salisburyben élt.

Júliusban a 45 éves Rowley és 44 éves élettársa, a háromgyermekes Dawn Sturgess is súlyos mérgezést szenvedett, miután Salisburyben megtalálták a méreganyagot tartalmazó, a Szkripalék elleni támadás elkövetői által nyilvánvalóan elhajított parfümös fiolát.

Rowley-t hosszas kezelés után kiengedték a kórházból - bár nemrég, ezúttal agyhártyagyulladásos tünetekkel visszaszállították Salisbury kórházába -, Dawn Sturgess azonban július 8-án ugyanebben a kórházban meghalt.

Az öt nyugati hatalom által csütörtökön Londonban kiadott közlemény ugyanúgy fogalmaz, ahogy Theresa May előző nap beszámolt a Szkripal-ügy két gyanúsítottjának azonosításáról a londoni alsóház képviselőinek. A brit kormányfő szerdai parlamenti tájékoztatójában kijelentette: London megítélése szerint "szinte biztos", hogy a Szkripalék ellen elkövetett akciót "az orosz állam valamely magas szintjén" is jóváhagyták.

Sem Theresa May alsóházi beszámolójában, sem a Downing Street által csütörtökön közzétett öthatalmi közleményben nem szerepelnek azonban nevek.

Ben Wallace, a brit belügyminisztérium belbiztonsági kérdésekért felelős államtitkára a BBC rádió csütörtöki hírműsorának nyilatkozva mindazonáltal azt mondta, hogy a mérgezéses incidensért "végső soron" Vlagyimir Putyin orosz elnököt terheli a felelősség, hiszen ő a hírszerzési szolgálatokat működtető orosz állam vezetője, és "aligha állíthatja róla bárki, hogy nem tartja ellenőrzése alatt az államot".

A Korona nevében eljáró legmagasabb szintű angol-walesi ügyészi hivatal (Crown Prosecution Service, CPS) szerdán közölte, hogy az eddigi vizsgálatok alapján két orosz állampolgár, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov gyanúsítható Szergej Szkripal és lánya megmérgezésével.

A Scotland Yard terrorellenes műveleti osztálya a CPS bejelentésével egy időben fotókat is közzétett a két gyanúsítottról, de saját közleményében azt valószínűsítette, hogy az ügyészség által ismertetett két név valójában álnév.

A Szkripal-ügyről az ENSZ Biztonsági Tanácsában brit kezdeményezésre csütörtökön kezdődött vitában Karen Pierce brit ENSZ-nagykövet közölte: London továbbra is reméli, hogy újból erőteljes partnerségi viszonyt tud majd kialakítani a nagyszerű orosz nemzet kormányával. A diplomata szerint Nagy-Britannia nem felejtette el azt sem, hogy a II. világháborúban az orosz katonákkal vállvetve harcolt.

A brit kormány azonban "robusztus" válaszlépéseket tesz, ha Nagy-Britannia biztonságát fenyegetés érné, ha brit állampolgárok élete kerül veszélybe, és ha a nemzetközi jog normáit és előírásait "ilyen szemérmetlen, felelőtlen módon" valaki figyelmen kívül hagyja - hangsúlyozta nyilatkozatában a brit ENSZ-nagykövet.

A Kreml visszautasít minden olyan brit vádaskodást, amely szerint Oroszországnak köze lenne a Szkripal-ügyhöz, és megengedhetetlennek tart minden olyan állítást, amely az orosz vezetést összefüggésbe hozza azzal - jelentette ki Dmitrij Peszkov újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

"Oroszországnak nem volt és nincs köze a Salisburyben történtekhez. Oroszország semmilyen módon nem részese az ügynek. Megengedhetetlennek tartunk minden, az orosz vezetés címére megfogalmazott vádat" - mondta Peszkov.

"Tegnap May asszony a legfelső orosz vezetés lehetséges részességéről beszélt. Ismételten bejelentjük, hogy sem Oroszország legfelső vezetésének, sem az alsóbb rangú vezetésének és semmilyen hivatalos képviselőjének nincsen semmi köze a Salisburyben történtekhez. Erről szó sem lehet, és bármilyen, ezzel kapcsolatos feltételezés vagy vád megengedhetetlen" - tette hozzá.

A szóvivő kijelentette, hogy Moszkva csak abban az esetben tehet lépéseket a Szkripal-ügy gyanúsítottjaival kapcsolatban, ha London a kétoldalú és a sokoldalú jogsegély-megállapodások alapján, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően ilyen kéréssel fordul hozzá. Mint mondta, egy sajtóértekezlet vagy egy parlamenti felszólalás ilyesmihez nem jelenthet jogalapot. Sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy a brit vezetés nem látja értelmét a nyomozásban való együttműködésnek, holott ezt az orosz hatóságok már a kezdet kezdetén felajánlották.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő az állami Rosszija 1 tévécsatornának hivatkozva kétségbe vonta a Szkripal-ügy két gyanúsítottjáról a brit hatóságok által közreadott fotók hitelességét. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a London által Alekszandr Petrovként és Ruszlav Bosirovként megnevezett férfiről a brit rendőrség honlapján közölt fotókon a felvétel időpontjaként egyformán 2018. március 2., 16 óra 22 perc és 43 másodperc szerepel.

Az orosz diplomáciai tárca egyébként csütörtökön közleményt adott ki, amelyben határozottan visszautasította az Oroszországgal kapcsolatban elhangzott brit gyanúsításokat és közölte, hogy a brit kormányfő "abszolút elfogadhatatlan hangnemben" beszélt szerdán a Szkripal-üggyel kapcsolatban.

Az orosz külügyminisztérium kifogásolta, hogy London továbbra is Oroszországot nevezi meg egyetlen olyan országként, amely képes a "novicsok" típusú méreghatóanyag alkalmazására és amelynek indítéka is volt annak Salisburyben való bevetésére. A dokumentum szerzői rámutattak, hogy a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) műszaki titkárságának az amesburyi incidenssel kapcsolatban megjelentetett jelentésére, amely nem nevezte meg az idegméreg eredetét és a "novicsok" elnevezést nem is említette.