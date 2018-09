"Ez egy akadálypálya, kész kalandtúra hazajönni"

A régóta esedékes felújítás részeként már tavaly megújult a Kamermayer tér, valamint a Gerlóczy, Vitkovics Mihály, és a Vármegye utca, majd idén tavasszal a Semmelweis utca.

Utóbbi az országos hírekbe is bekerült, amikor kivágták az utcában található összes fát, arra hivatkozva, hogy azok veszélyesen bedőltek, elöregedtek, valamit egyre több betegséggel és sérüléssel küszködtek.

Az utcák rekonstrukciójával azóta végzett a Penta Általános Építőipari Kft. A csaknem egymilliárd forintba kerülő felújítás minőségét látva azonban nem mindenki elégedett maradéktalanul: Portálunkat néhány ott lakó kereste meg, mondván hiába követelték, a hibákat nem javították ki.

Elálló utcakövek, hepe-hupás járda, homoktenger és botladozás

A helyszínen járva még egy laikus számára is feltűnő, hogy a munka minőségével komoly baj van: a járólapok nem illeszkednek egymáshoz, sok helyen az ember ujja is belefér, emiatt "remek" csikktartókká válnak. Ennél azonban nagyobb baj, hogy a lapok nincsenek szintezve, vagyis egymástól is elállnak, ami főként a gyermekeknek és időseknek jelent állandó veszélyforrást. Nagyon könnyű ezekben elesni - sorolja a problémákat az egyik ott lakó (olyannyira, hogy nem sokkal később e sorok szerzője is majdnem orra bukjon).

Ha belváros, akkor Penta A tenderen egyedül induló cégnek nem ez volt az első belvárosi munkája: az Átlátszó adatai szerint első munkájuk a 2008-ban Sas utca díszburkolása volt, azt 273 millióért 2008-ban nyerték el, majd 2012-ben jött az igazán nagy falat: a Fő utca projekt. Jól ment a szekér: 2014-ben 19,7 milliárd, 2015-ben 17 milliárd forint volt a cég árbevétele, igaz, 2016-ra visszaestek, be kellett érniük 10,5 milliárddal.

Az is kiderült, hogy egy-egy eső után az utcákon szabályos sártenger alakul ki, mivel a lakók szerint a nem megfelelő vízelvezetés miatt a térkövek közül a víz kimossa a homokot, a vízelvezetők közül több pedig már most eltömődött.

"Az egész felújítás olyan mintha félkész lenne. Miután nagyon sokan jelezték az önkormányzatnak, hogy balesetveszélyesek a járólapok, akkor kiküldtek pár munkást, akik lelapogatták a legrosszabb részeket, aztán ennyi, probléma letudva. Ez egy akadálypálya, kész kalandtúra hazajönni" - mondja egy ott lakó.

Természetesen kerestük az önkormányzatot a kérdéseinkkel, amint válaszolnak, frissíteni fogjuk a cikkünket.