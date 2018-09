Orbán a hősének nevezte, de a Néppártnak nem kell Salvini

A fősodorbeli konzervatív pártokat tömörítő EPP növelni szeretné tagpártjai számát a jövő évi európai parlamenti (EP-) választásokra készülve, amelyeken az olasz Ligához hasonló populista pártok megerősödése várható. Az EPP-hez tartozó német kereszténydemokrata-keresztényszociális unió (CDU/CSU) egyik politikusa, az Európai Bizottság költségvetésért felelős tagja, Günther Oettinger azonban kijelentette a La Repubblica című olasz napilapban szombaton megjelent interjújában: Salvini pártjának felvétele

„nincs napirenden, egyébként is Liga nem osztja a mi értékeinket, és nem hiszem, hogy lenne közeledés.”

Oettinger ugyanakkor hozzátette: nem zárja ki, hogy a választások után együttműködjenek a parlamentben az euroszkeptikus pártok és az EPP.

Salvini azonban már meghozta politikai döntését, mert pénteken találkozott Bannonnal, Donald Trump amerikai elnök volt tanácsadójával, aki létre akarja hozni a jelenlegi európai intézmények ellen forduló pártok koalícióját. A Liga ezzel csatlakozott a Bannon kezdeményezte, Mozgalom nevű tömörüléshez - állapította meg a dpa hírügynökség.

„Mi (a populista pártok) azon vagyunk, hogy az Európai Parlament legnagyobb csoportja legyünk”

- jelentette ki Salvini szombaton a Comói-tóhoz közeli Cernobbióban az Európai Ház - Ambrosetti elemzőintézet gazdasági fórumán, amelyen Oettinger is részt vett.

„Úgy gondolom, hogy a jövő évi EP-választások az utolsó esély lesz Európa megmentésére”

- tette hozzá az olasz kormányfőhelyettes.

Orbán olasz hőse és amerikai barátja Orbán Viktor augusztus végi olaszországi útján Salviniről úgy nyilatkozott: „ő az én hősöm, sorstársam is, nagyon kíváncsi vagyok az ő személyiségére, nagy tisztelője vagyok és van néhány tapasztalatom, amit meg tudok vele osztani.” A magyar miniszterelnök Steve Bannonnal is jóban van. Donald Trump amerikai elnök volt tanácsadója májusban járt Budapesten, és találkozott Orbán Viktorral. Az alt-right szószólója, Schmidt Máriáék hívására – húszezer dollárért/több mint ötmillió forintért - érkezett Budapestre, hogy előadást tartson a Várkert Bazárban. Természetesen Orbán Viktort is nagyon megdicsérte. Ki tudja, talán az Európai Néppártot megosztó Orbán Viktor is hamarosan csatlakozik olasz hőséhez amerikai barátja mozgalmában.

Az AFP hírügynökség arról számolt be, hogy Mischael Modrikamen belga politikus, a Néppárt nevű szélsőjobboldali vallon mikropárt vezetője, aki már korábban csatlakozott a Bannon-féle Mozgalomhoz, pénteken a római belügyminisztériumban találkozott Salvinivel és Bannonnal. A hármas találkozóról fényképet tett fel a Twitterre, és azt írta alá Salvinire utalva: „Ő is velünk van!” Jelen volt a fórumon Geert Wilders holland bevándorlásellenes politikus is, aki szintén érdeklődést mutatott Bannon mozgalma iránt az AFP szerint, és kifejezte abbéli reményét, hogy ez a tömörülés lesz Európa legnagyobb pártcsaládja.

Bannon egy korábbi, a The New York Times című amerikai lapnak adott interjújában elmondta, hogy a brüsszeli székhelyű szervezete "laza szövetséget" és térbeli teret akar biztosítani a jobboldali populista vezetők együttműködésére az EP-választások előtt.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI