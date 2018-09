A lemondott Szél Bernadett addig gondolkodott, hogy elkezdett blogolni

Némi gondolkodás után, Szél Bernadett azután állt fel a társelnöki székből, hogy az LMP etikai bizottsága eltiltotta mindenféle párttisztség viselésétől.

„Mondták, hogy a nők nem valók a politikába, mert nem bírjuk a karaktergyilkosságot. Akkor ezt elfelejthetik, mert erre már biztosan rácáfoltam. Léphetünk tovább. Lépjünk jó nagyot. Távolra azoktól, akik csak ezt látják a politikában, és közel azokhoz, akiknek mindez a bőrére megy. Ott van a lényeg. Velük van dolgunk” – írta a politikus a blogja bemutatkozójában.

Első bejegyzése a déli határon, a tranzitzónában tett látogatásról szól, ahová a volt társelnök Szabó Szabolcs képviselővel ment el. Szél arra a megállapításra jutott: gondoljon bárki bármit az egész migrációról, nincs rendben, hogy szögesdrótok mögé zárják akár több hónapra is a migránsokat. Azt is írta: nagyon kevesen tudják, hogy pontosan mi zajlik a zónában, mert akik ezt működtetik, nem könnyen engednek be senkit.

Az Azonnali éppen újabb témákat keres a politikusnak, talán egyszer eljut a magyar egészségügyig is.

Fotó: MTI