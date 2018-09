Mi lesz még ma?! Henry Cavill szakít Supermannel?

A magyar nyelvű DC-blog hivatkozik a Hollywood Reporter értesülésére, amelyben arról írnak, hogy Henry Cavill és a Warner Bros. összeveszett azon, hogy a színész nem vállalt el egy cameo szerepet a Shazam! című szintén a DC-univerzumban játszódó produkcióban.

Állítólag a könnyű búcsúban az is szerepet játszik, hogy a stúdió újra gondolja a szuperhősös világát, és új szereplőkkel frissítené a filmjeit. Ebbe a folyamatba illeszkedhet az is, hogy búcsúznunk kell - a saját véleményem szerint - legjobb Batmantől, Ben Afflecktől is.