Balczó a Sargentini-jelentés szavazásáról: nem csak politikai, hanem lelkiismereti kérdés is volt

A keddi vitában Balczó Zoltán a felszólalásában arról beszélt, hogy a Sargentini-jelentés vádaskodik az illegális migrációt megállító magyar határkerítéssel kapcsolatban, illetve a migránsok kvóta szerinti befogadását várja el, ami egy megbukott döntés teljesítését jelentené. A jobbikos képviselő visszautasította azokat a Magyarországot ért rágalmakat is, amelyek rasszizmusról, és erőszakos cselekmények formájában is megnyilvánuló antiszemitizmusról számolnak be. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelentésben súlyos megállapítások szerepelnek a korrupció növekedéséről, a jogállamiság korlátozásáról, és a média példátlan mértékű kormányzati túlsúlyáról.

„Ezek a bírálatok valósak, tényeken alapulnak, így feltehető a kérdés: mennyiben szabad ország ma Magyarország?”

- tette fel a kérdést a jobbikos EP-képviselő a keddi vitában.

Balczó Zoltán kijelentette, hogy tartózkodni fog a szavazáson, egyben elutasítja a hetes cikk szerinti eljárás megindítását,

„amelynek végső szankciói nem egy kormányt, hanem egy egész országot sújtanának.”

A Fidesz szerint a tartózkodók is szavaztak A Sargentini-jelentés szavazása után (693-an szavaztak, 448 igen, 197 nem, 48 tartózkodás) a Fidesz EP-képviseletének sajtótájékoztatóján, képviselőtársaihoz, Szájer Józsefhez és Gál Kingához hasonlóan Deutsch Tamás is érvénytelennek nevezte az eredményt, mivel a tartózkodásokat nem számolták a leadott voksokhoz. A politikus arra hívta fel a figyelmet, nem lehet figyelmen kívül hagyni a tartózkodókat, hiszen részt vettek a szavazáson, valamint véleményt mondtak, nem fogadták el a Sargentini-jelentést, és velük együtt a jelentés elbukott volna. Deutsch Tamás megerősítette, a Fidesz arra készül, hogy az Országgyűlés határozatban válaszoljon a Sargentini-jelentésre. Erről a napokban Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője már többször is említést tett.

Orbán szándékosan konfrontálódott az Európai Parlamentben?

A Jobbik vezetésével egyeztetve, és a párt keddi közleményének megfelelően tartózkodott a Sargentini-jelentés szavazásánál, szögezte le az Alfahírnek Balczó Zoltán.

„Ezt nem csupán politikailag tartom helyes döntésnek, lelkiismereti kérdés is volt”

– tette hozzá.

A Jobbik európai parlamenti képviselője szerint, ha nemet mondott volna a jelentésre, akkor elutasítja azokat a lényeges részeit is, amelyek alaposan leírják, tényekkel dokumentálják, hogyan jött létre az orbáni rendszer, hogyan manipulálták a választókat, és hogyan alakult ki a példátlan kormánypárti médiatúlsúly.

A jelentés a növekvő magyarországi korrupcióra is kitért, arra, hogyan használják fel az elvileg független állami szervezeteket a kormány politikai ellenfeleinek tönkretételére. Balczó Zoltán hangsúlyozta, nem véletlen, hogy Sneider Tamás pártelnök éppen az ország szabadságának visszaszerzését tűzte a Jobbik zászlajára.

Az EP-képviselő azonban azt is elmondta az Alfahírnek, hogy a jelentés több esetben is megalapozatlan, sőt visszautasítandó megállapításokat tartalmaz, amelyekre – két lényeges területet kiemelve - a felszólalásában is kitért.

„Így természetesen nem támogattam annak elfogadását, egyben a hetes cikk szerinti eljárás megindításának lehetőségét sem”

– fogalmazott Balczó Zoltán. Hozzátette: ha el is indul a bonyolult eljárás, a végén szükséges egyhangú döntés nem fog megszületni az Európai Tanácsban az ország elítéléséről és a szankciókról, mivel ezt a magyar-lengyel szövetség meg tudná akadályozni.

Az Alfahírnek arról is beszélt, az Európai Parlamentben többektől is azt a véleményt hallotta: nem világos, hogy Orbán Viktor keddi beszédével mit is akart elérni. Balczó Zoltán szerint egyértelmű volt, hogy az Európai Néppártból sokan Orbán Viktor EP-beszéde alapján hozzák majd meg a végső döntésüket.

„Ehhez képest a miniszterelnök az eddigi legkonfrontatívabb, szakítópróbának minősíthető beszédét mondta el, amivel saját pártcsaládja több tagját is maga ellen fordította”

– mondta a jobbikos EP-képviselő.

Szerinte joggal tehető fel a kérdés, hogy Orbán Viktor egyáltalán még a Néppártban akarja-e tartani a Fideszt? Balczó Zoltán úgy véli, egy más stílusú miniszterelnöki beszéd esetén nem lett volna meg az igenek többsége a szavazásnál.