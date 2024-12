8000 forintunkba kerülhet az Ügyfélkapu+

Társadalmi egyeztetésre bocsátották az "egyes okmányok kiállításával és a postai kézbesítéssel kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről" szóló rendeletet, amelyet Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter jegyez - szúrta ki a Pénzcentrum.

Ha átmegy a rendelet, több okmányért is díjat kell fizetni fizetős lesz a személyi igazolvány is, ami mindeddig illetékmentes volt. Az ingyenesség akkor marad fent továbbra is, ha a korábbi állandó személyazonosító igazolvány érvényességének lejárta miatt új okmányt kell igényelni, vagy ha 14. életévét be nem töltött kérelmező személyazonosító igazolványt igényel.

Nagyon sokan lesznek érintettek azonban amiatt, hogy 2025 január 16-tól megszűnik az Ügyfélkapu néven ismert belépési megoldás - mutat rá a 24.hu.

Helyébe az Ügyfélkapu+ lép, illetve a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) alkalmazása lesz használható. Az új megoldásokhoz azonban oly módon lehetséges a regisztráció, ha valaki rendelkezik aktivált eSzemélyi igazolvánnyal. Vagyis a regisztrációra egyelőre csak a 2021. 06. 23. után készült okmányokkal van lehetőség.

Az új személyi igazolvány kiállítása viszont a tervezet szerint február 1-től 7700 forintba fog kerülni.

A DÁP-os regisztrációra a kormányablakokban is lehetőség van. A kormányablakos regisztráció esetén ugyanakkor nincs szükség az eSzemélyi igazolvány használatára.

Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) becslése szerint körülbelül félmillió magyar állampolgár rendelkezik még a 2021 júniusánál régebbi típusú érvényes személyi igazolványokkal. Amennyiben mindegyikük új személyazonosító okmányt igényelne a DÁP és az Ügyfélkapu+ használatához, az mintegy 4 milliárd forintnyi pluszpénzt jelentene a költségvetésnek.

Bennszülöttek leszünk a digitális dzsungelben?

Az MKOE december elején kezdeményezte, hogy halasszák el az Ügyfélkapu+ bevezetését, mert

egy felmérés szerint alig vannak, akik értik, hogy az állam mit követel meg tőlük az elektronikus ügyintézéshez.

A szakemberek tapasztalatai szerint az állampolgárok még az authentikátor kifejezést se tudják értelmezni, a QR kódos regisztrációt pedig bonyolultnak, érthetetlennek tartják.

Az új rendszer bevezetése ellen foglal állást a Jobbik is.

"Januártól magyarok millióinak lesz olyan a viszonyuk az államigazgatáshoz, mint száz évvel ezelőtt az írástudatlan bennszülötteknek a gyarmati hatóságokhoz: kénytelenek leszünk alávetni magunkat az új rendszernek, de közben alig értjük, mi történik velünk."

- mutat rá Adorján Béla pártelnök. A Jobbik követelei azt is, hogy maradjon meg minden személyes ügyintézési lehetőség, mindaddig, ameddig erre társadalmi igény van.

"A digitalizáció legyen gyorsítópálya, azok számára, akik önszántukból ezt választják, de ne válljon kényszerzubbonnyá azokon, akik a hagyományos ügyintézéshez ragaszkodnak!"

- szögezi le Adorján Béla.