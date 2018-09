„…Érdemes volt ezt a hosszú és nem igazán könnyű utat bejárni” – Interjú Paksi Endrével

- A 2016-os 30 év legszebb balladái után készített interjúnkban azt mondtad, hogy (minimum) még egy lemeznyi ilyen jellegű dal van a zenekar tarsolyában. A Nyitott szívvel címmel április végén megjelent újabb válogatást mégsem mondanám egyértelműen annak egyenes folytatásának, hiszen lendületesebb szerzemények is helyet kaptak rajta, és nem csak eredeti verziók, hanem újra feljátszott darabok is.

- Már nem igazán emlékszem, hogy pontosan hogyan alakult ki, valahogy úgy éreztük, hogy egy sima ballada best of helyett most egy kicsit színesebb anyagot kellene összerakni. Szerintünk jól sikerült, és a visszajelzések minket igazolnak, mert ez az albumunk is elérte már a platina státuszt.

- A nyarat, de főként az idei esztendőben esedékes hármas jubileumot egy friss, Hatvanszor című új dallal köszöntöttétek, amit szöveges videóként publikáltatok. A szövege egyértelmű állásfoglalás és üzenet mind a támogatóid, mind az irigyeid felé. Milyen visszajelzések érkeztek eddig a számra?

- Az igazi rajongók örülnek, hogy a csapat ilyen hosszú életkort ért meg, az ellenségek nem annyira... (nevet)

- Ez a nóta azóta is csak online érhető el. Fizikai formátumban meg fog jelenni?

- A jövő évi albumon szerepelni fog bónuszdalként.

- Bő egy hete jelent meg az Egyek vagyunk átdolgozásalbum, aminek az a különlegessége, hogy egy olyan Ossian (igaz, tribute) lemez, amin különböző zenekarok játsszák a dalaitokat. A Rock FM-ben volt a kiadvány élő premierje, aminek tartalmát mint meghívott vendégek ismerhettetek meg Ricsivel, hiszen több helyen is elhangzott már, hogy elkészültéről nem tudtatok. Az élő közvetítés során nagyjából ez le is jött, de jó lett volna, ha a lejátszott nótáknál – néhány minimális kivételtől eltekintve – nem csak az állóképként beadott borítót láthattuk volna, hanem titeket, és a reagálásaitokat. Miről maradtunk le?

- Hihetetlenül meglepett minket a dolog és régen esett már valami ennyire jól nekünk. Tökéletes volt a hírzárlat, pedig a produkcióban résztvevők egy jó részével rendszeresen összefutottunk a nyár folyamán. Ilyenkor érzi az ember, hogy érdemes volt ezt a hosszú és nem igazán könnyű utat bejárni.

- Nagyon vidám hangulatúnak tűnt az adás, de biztos mélyebben is megérintett titeket ez az ajándék. Ricsi egyszer viccesen azt is mondta, hogy itt a stúdióban a rock katonái vagytok, kint meg majd az anyámasszony katonái lesztek… Gondolom, azóta otthon többször is végighallgattad már a teljes albumot. Lehet, hogy diplomatikus választ fogsz adni, de neked melyik felvétel (vagy akár több is) nyerte el leginkább a tetszésedet, és miért?

- Nem tudok elvonatkoztatni a dolog pozitív gesztus jellegétől és ráadásul tisztán hallom zenész-füllel, hogy minden csapat a szívét-lelkét beleadta a produkcióba. Külön érdekesség, hogy mindenki a saját képére formálta a dalokat. Nagyon érdekes a teljesen különböző életkorú és zenei stílusú előadóktól visszahallani a gondolataimat, felemelő és megtisztelő számomra.

- Lehet, hogy nem te vagy a legkompetensebb válaszadó - a HammerWorld szeptemberi számának visszaszedése után (már ha egyáltalán marad a standokon a hó végéig) lesz önálló megjelenése az Egyek vagyunk lemeznek?

- Nem tudom, ez a kiadó döntése lesz.

- Ez már ki tudja a hányadik közös interjúnk az elmúlt bő egy évtizedben, amelyekben már eddig is szóba került néhány személyesebb téma, viszont vannak még fehér foltok e téren. A hármas jubileum adta lehetőséget kihasználva színeznék ezeken egy kicsit, ha nem bánod. Például, mennyire tartod magad keménykezű zenekarvezetőnek?

- Ez egy nagyon érdekes kérdés! Egy csomó ex-zenészem valószínűleg azt mondaná erre, hogy egy véreskezű diktátor vagyok, én viszont azt mondom, hogy sokkal keményebben kellett volna irányítanom a zenekart a múltban, és nagyon sok mindent nem kellett volna eltűrnöm. Erre mondják, hogy minden relatív. Nemrég olvastam Tony Iommi remek önéletrajzi könyvét, abban írja, hogy „az embereknek fogalmuk sincs, hogy mennyire nehéz egy zenekart vezetni, döntéseket kell hozni, felelősséget kell vállalni és közben mindig te leszel a fő seggfej". (nevet) Könnyű „jófejkedni”, együtt piázgatni a rajongókkal, ha más közben megírja a dalokat és elintéz mindent a háttérben.

- Időről-időre óhatatlanul is előkerül a közönség körében a korai, illetve a ’98 óta működő Ossian munkásságának összehasonlítása. Mivel te voltál, és vagy most is a zenekar vezetője, valamint az egyetlen kapocs a két korszak között, egy-két mondattal hogyan jellemeznéd ezeket?

- Nem tudok erre mit mondani. Mindkét korszakban én írtam az összes dalszöveget és a zenék jó részét, ezért értelmetlennek találom ezt a hasonlítgatást. Itt egyszerűen személyes kötődések vannak bizonyos korszakok bizonyos zenészeivel, esetleg a hallgató akkori pozitív életérzéseivel, és ezekkel a szubjektív érzésekkel felülírják az előbb említett objektív tényt.

- Egy-egy megnyilvánulásodból azt lehet leszűrni, hogy valószínűleg elolvasod az ex-zenészeiddel készített interjúkat, az már más dolog, hogy külsősként én úgy látom, hogy igazán helyén tudod kezelni ezeket a nyilatkozatokat. Viszont az érdekelne, hogy az aktuális Ossian albumokról megjelent lemezajánlókkal/kritikákkal milyen mélységben foglalkozol?

- Őszintén megmondom, hogy manapság már szinte alig. Ezek mind egy-egy ember személyes véleményei, amit általában elolvasok és ennyi. Én nem szólok bele az illetők életébe, hogy mit hogyan csináljon, mert úgy gondolom, hogy mindenki önmaga alakítja a saját sorsát.

- Visszatérve az aktualitásokhoz… Az éppen esedékes őszi fővárosi nagykoncert felvezetéseként kötelező kérdés szokott lenni, hogy milyen programmal készültök a rajongók számára, de aztán általában eléggé nyitva marad ez a téma, mert valóban kell meglepetés is a kilátogatóknak. Az publikus, hogy ki lesz a szombati tripla jubileumi buli vendég csapata. Mást akarsz elárulni az esttel kapcsolatban?

- Egy hosszabb programot terveztünk, a zenekar legsikeresebb számai mellett lesznek benne ritkán játszott dalok is. Ahogy a nyár elején a Pokolgép jubileumi koncertjén – ahová mint alapító-dalszerzőt hívtak meg –, most is azt szeretném, hogy egy csodálatos kis időutazás legyen ez az este, ahol az én korosztályom, velem együtt újra húszévesnek érezze magát, a fiatalabbak pedig velünk együtt ünnepeljenek. A rendezvényről kép- és hangfelvétel is készül.

- Október 12-én indul az őszi önálló, sportcsarnokos turnétok. Mi alapján döntöttetek, hogy a Tales of Evening lesz a meghívott partneretek?

- A Tales egy végtelenül szimpatikus csapat, szeretjük a zenéjüket. A vezetőjükkel, Attilával tavaly együtt dolgoztunk Az igazi szabadság album dalain és egy kitűnő, kreatív muzsikust ismertünk meg a személyében, így egyértelmű volt a választásunk.

- Végezetül egy jövőre vonatkozó téma: Egy-egy hivatalos – főleg dalokat, lemezeket publikáló – zenekari FB-posztnál elég gyakran bele szoktam olvasni a kommentekbe is. Ezekben jó néhányan fantáziálnak egy leendő keménykötésű metalos albumról. Viszont, az köztudott, hogy nálad és Ricsinél két szempont számít a dalszerzés során, az egyik, hogy éppen milyen hangulatban vagytok, a másik, hogy ti teljesen elégedettek legyetek az adott dallal. Hogy látod, érzed, jelenleg milyen Ossian lemez van készülőben?

- Minden embernek más és mást jelent a zene, adott esetben még a „keménykötésű” fogalma is. Nem tudunk és nem is akarunk mindenkinek megfelelni, alkotunk és zenélünk a saját értékrendünk szerint, és nagyon fogunk örülni, ha ez mások tetszését is el fogja nyerni.