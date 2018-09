A Jobbik kizárja az együttműködést Steve Bannon alapítványával

Steve Bannon A Mozgalom (The Movement) néven hoz létre alapítványt, elmondása szerint azért, hogy ellensúlyozza Soros György befolyását Európában. Trump Fehér Házból kitett tanácsadója nemrég Magyarországon járt, ahol találkozott is Orbánnal, akit gyakorlatilag hősnek tart.

Az alapítvány a jobboldali pártoknak akar segíteni az EP-választások előtt. Az Azonnali körbekérdezte, hogy ki mit szól Bannon tervéhez.

„Tekintettel arra, hogy kérdései mind egy politikai spekulációra vonatkoznak, a delegáció tagjai nem kívánnak nyilatkozni az alábbi témában” - reagálta a Fidesz-KDNP európai képviselőcsoportja.

A Fidelitasnál szóba sem került, hogy új megállapodásokat kössenek a jelenlegieken kívül. A KDNP szervezete, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) válaszából kiderült, hogy nem érkezett megkeresés, nem is látják a működést, ezért ezek a témák nem időszerűek. A CÖF-CÖKA is csak annyit tudott mondani, hogy konkrét célok ismeretének hiányában nem tudnak nyilatkozni, ugyanígy van vele a Polgári Magyarországért Alapítvány is. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége nem kíván Bannon ötleteivel foglalkozni.

Jobbik

Az ellenzéki párt egyértelmű elutasítással reagált: „abszurdnak tartjuk, hogy egy klasszikus bevándorlóország, az Amerikai Egyesült Államok polgára oktasson ki minket a migrációról.”

Ők keresztény értékrendű, igazságos, szolidáris, kiszámítható Európáért dolgoznak.

„Nem hisszük, hogy ebben olyan kimustrált amerikai politikai importcelebek segítségére lenne szükségünk, akik nyíltan az Európai Unió ellen szervezkednek.”

A párt ezeken kívül azt is hozzátette, hogy számos kritikájuk van az EU irányába, de nem lerombolni szeretnék, „hogy aztán amerikai bábállamként vegetálhassunk, hanem átalakítani, hogy a magyar érdekeket erősebben képviselhessük általa.”