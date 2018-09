Bojár Gábor fizikus: Orbán történelmi bűne, hogy visszafordította az országot a nyugatias útról

A liberális demokrácia körülbelül kétszáz éve működik, de ez alatt az idő alatt számtalan alkalommal került komoly kihívás elé, gondoljunk csak a fasizmusra vagy a kommunizmusra – emlékezetett Bojár Gábor. Ugyanakkor hozzátette: a demokrácia ezeket rendre legyőzte, és bár most is válságba került, de ebből is ki fog gyógyulni, „hiszen éppen az a lényege, hogy talpra tud állni, szemben a diktatúrákkal, amelyek általában első válságukba belebuknak”.

Bojár szerint ma az informatikai forradalom új kihívások elé állítja a liberális demokráciákat, az álhírektől kezdve a manipuláció új formáin keresztül az információ polarizálódásáig.

„De hiszek abban, hogy a liberális demokráciák ezt is túl fogják élni. Hiszen magát az informatikai forradalmat is liberális demokráciák teremtették meg. Az pedig Orbán Viktor történelmi bűne, hogy amikor, ha botladozva is, de végre megindult az ország egyféle nyugatias úton, akkor ezt visszafordította”

- jelentette ki a Magyar Hangnak a fizikus.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktor ördögi kommunikációs stratégiájának révén Magyarországon a liberális demokráciát sokan a korlátlan befogadással azonosítják. „Ez egyszerűen hazugság, a világ vezető demokráciái sosem támogatták a korlátlan és szabályozatlan migrációt” – tette hozzá. Kifejtette: a menekültek számára biztosítani kell a humánus ellátást, ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy mindenkit ellenőrizetlenül be kell fogadni. Szerinte Angela Merkel követett el hibákat, de soha senki nem támogatta a korlátlan illegális bevándorlást, „Soros György sem”.

Orbán Viktorral kapcsolatban elmondta

„ (…) gyenge pontja, hogy nem tűr meg maga mellett erős embereket, akik ellent mernek neki mondani. Olyan emberekkel veszi körül magát, akik azt mondják, amit hallani szeretne. Ezért is következhetett be a korábbi legfőbb vazallusának bukása.”

Bojár úgy véli, az ellentmondástól való ódzkodás gyengeségről árulkodik.

„A sikeres diktátorok – itt most azokra gondolok, akik legalább egy ideig sikeresek voltak – kivétel nélkül erős emberekkel vették körül magukat. Napóleon zseniális tábornokokkal indult csatába, ezeket a hadvezéreket azonban ma nem látom Orbán Viktor mellett”

- mondta.

Bojár kapcsán azért érdemes megjegyezni, hogy korábban mikroadományokkal támogatta a Momentumot, de csalódott a politikai minoritásban. Tavaly egy interjúban a 168Órának azt mondta, hogy a Jobbikot nem tartja „demokratikus pártnak”, az MSZP pedig elvesztette vezető szerepét az ellenzéki oldalon.

