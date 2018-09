A 102. percben (!) hibázott büntetőt a Vidi, így nyert a Felcsút, majd kitört a balhé

Puskás Akadémia–Mol Vidi FC 2:1 (1:1)

Óriási meglepetésre a tökutolsó Felcsút 2-1 arányú győzelmet aratott a bajnok és Európa Liga-főtáblás Vidi ellen. A mérkőzésen a játékvezető sérülés miatt kilencperces hosszabbítást jelzett, melynek legvégén egy kezezés miatt tizenegyeshez jutott a Vidi. A büntetőt azonban Šćepović elhibázta, de azt is mondhatnánk, Danilović kivédte, a bíró pedig le is fújta a meccset.

Ezt követően pedig elszabadultak az indulatok: Hadžić szólalkozott össze a felcsúti kispadon helyet foglalókkal, majd több csapattársa is csatlakozott hozzá – volt, aki természetesen nyugtatni akarta –, a csetepatéban egy pillanatra még Benczés Miklós, a Puskás Akadémia vezetőedzője is a földre került. Többen az öltözőbe siettek, sokak szerint Varga Józsefnek szólt be a Vidi játékosa. Varga nemrég igazolt a Viditől a PAFC-hoz – számol be az nb1.hu.

Kisvárda–Haladás 4:1 (2:0)

Az újonc Kisvárda magabiztos játékkal legyőzte a vendég Szombathelyi Haladást a labdarúgó OTP Bank Liga nyolcadik fordulójának szombati játéknapján, ezzel idénybeli első hazai sikerét ünnepelhette.

Az első félidőben végig a Kisvárda akarata érvényesült, a hazaiak irányítani tudták a mérkőzést, és a 18. percben megszerzett vezetést követően nem engedtek túl sok lehetőséget a vendégcsapatnak.

Fordulás után sem hagyott alább a Kisvárda lendülete, a hazaiak harmadik góljával pedig gyakorlatilag fél órával a lefújás előtt eldőlt a mérkőzés. Bár a szombathelyiek szépíteni tudtak a hajrához közeledve, de erre is azonnal volt válaszuk a kisvárdaiaknak, akik megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Paks–MTK 3:0 (1:0)

A házigazda Paks háromgólos győzelmet aratott az MTK felett a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, nyolcadik fordulójában.

A hazai csapat sorozatban ötödik bajnokiján maradt veretlen – egyben másodszor nyert –, míg a budapestiek a mostani idényben először kaptak ki idegenben.

Az MTK kezdte aktívabban a mérkőzést, a hazaiak inkább kontratámadásokra rendezkedtek be. Az első félidő felénél aztán alábbhagyott a fővárosiak lendülete, a Paks pedig Hahn János ügyes találatával megszerezte a vezetést. A gól után inkább a házigazdák támadtak, az MTK játéka nagyon pontatlanná vált.

A szünetet követően átadta riválisának a területet a hazai csapat, s a vendégek próbáltak nagyobb sebességi fokozatba kapcsolni. A próbálkozás a játékrész közepén büntetővé érett, miután a sokat bizonytalankodó kapus, Nagy Gergely ismét hibázott. A 11-est azonban kihagyta Lencse László, ez pedig megzavarta a fővárosiakat, s néhány perccel később egy gyors akció végén megduplázta előnyét a Paks.

A hajrában nyomás alatt tartotta a hazai kaput a cserékkel felfrissített MTK, de ez nem hozott eredményt, sőt, az utolsó másodpercekben újabb paksi gól született.

Újpest–Debrecen 1:0 (1:0)

A találkozó előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek a hétfőn 74 évesen elhunyt Géczi Istvánra, a Ferencváros olimpiai ezüstérmes kapusára.

Jó iramban kezdődött a mérkőzés, a hazaiak mezőnyfölényét a vendégek veszélyesebb két gólhelyzete kompenzálta. A 22. percben vezetést szerzett az Újpest – Nagy Dániel remek átlövéssel bombázott a hosszú felsőbe –, a kapott gól pedig megzavarta a vendégeket. A szünetig hátralévő időben a debreceniek semmilyen veszélyt nem jelentettek a kapura, de a játékot irányító újpestiek előtt sem adódott újabb gólszerzési lehetőség.

A második játékrészben a Debrecen bátrabban futballozott, ám játékában nem volt benne a gól. A csapatok döntően a tizenhatosok között küzdöttek egymással. Az Újpest támadójátékát a lefújásig a kontrák jellemezték, akciók kidolgozása helyett inkább fegyelmezetten védekezett.

Az Újpest immár hat forduló óta veretlen, a Debrecen pedig öt forduló óta nyeretlen a bajnokságban. A hajdúságiak legutóbbi hat találkozójukon nem tudtak győzni a Megyeri úton, az Újpest házigazdaként két döntetlen mellett negyedszer győzte le a DVSC-t.

Mezőkövesd Zsóry–Diósgyőr 4:2 (3:0)

A Mezőkövesd hazai pályán az első bő tíz percben három gólt szerezve legyőzte a Diósgyőrt.

A mérkőzés előtt negyven perccel nagy eső zúdult a pályára, de a kezdésre elcsendesedett, a játéktér pedig viszonylag jó állapotban maradt. A hazaiak nagy lendülettel kezdtek, illetve jószerivel minden támadásuk góllal zárult a találkozó elején: bő tíz perc elteltével 3-0-ra vezettek. Ezután taktikusan futballoztak, időnként pedig pontos passzokkal jutottak el a vendégek kapujáig és többször lövéssel fejezték be támadásukat. A diósgyőrieknek lett volna miért felpörögniük, de ettől messze voltak, nem jelentettek veszélyt a hazai kapura és időnként hátul is bizonytalankodtak.

A második félidő elején szépített, majd a játékrész közepén egy megpattanó lövéssel egy gólra felzárkózott a DVTK, így egy időre ismét nyílttá vált a mérkőzés. A mezőkövesdi Vajda aztán tíz perccel a vége előtt nagy gólt lőtt távolról, ezzel eldöntötte a három pont sorsát. Sikerével a hazai csapat a negyedik helyre lépett előre a tabellán úgy, hogy csak hét mérkőzést játszott.

Honvéd–Ferencváros 0:1 (0:1)

A listavezető Ferencváros vendégként 1-0-ra legyőzte a Honvédot az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A kezdés előtt egyperces gyászszünetet tartottak Géczi István emlékére, a Ferencváros olimpiai ezüstérmes kapusa hétfőn 74 évesen hunyt el.

Az első félidőben a Honvéd bátran letámadta ellenfelét, a ferencvárosiak így jobbára a mezőnyben adogattak. A vendégek a 16. percben egy labdaszerzés után viszont gyors kontrát vezettek, és egy kiugratás végén Petrjak megszerezte a vezetést. A kispestiek mezőnyben egyenrangú partnerei voltak a ferencvárosiaknak, de a házigazdák előtt csak egy lehetőség adódott a gólszerzésre, akkor N'Gog előbb legyűrte Leandrót, lövése azonban elakadt Dibuszban.

A második játékrészben fokozta a nyomást a vendéglátó, a Ferencváros beszorult a térfelére. A Honvéd fölénye azonban meddőnek bizonyult, Dibusznak nem kellett védenie. A hajrához közeledve cseréivel előbb a Honvéd, majd válaszként a Ferencváros váltott szerkezetet, de a játék képe és az eredmény sem változott.

A Ferencváros – a mezőnyben egyedül – továbbra is veretlen, az éllovas két döntetlen mellett a hatodik sikerét könyvelte el.

A tabellát a Ferencváros vezeti 20 ponttal, mögötte a Honvéd áll 16, majd az MTK 13 ponttal.