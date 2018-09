Orbán csak a kedvenc témáit ismételgeti az EU-csúcson: bevándorlás, határőrizet

Orbán Viktor a sajtónak nyilatkozva kormánya kedvenc témájáról a migrációról és a határvédelemről beszélt. Elmondta: Magyarország ragaszkodik azon jogához, hogy az ő feladata megvédeni határait.

Arra a kérdésre, hogy miért kifogásolja a Frontex európai határ- és partvédelmi ügynökség megerősítéséről szóló javaslatokat, miközben mindig is az EU külső határainak védelmét szorgalmazta, a magyar kormányfő azt válaszolta:

Kitérve a kérdés elől azonban hozzátette: nincs szükség arra, hogy határvédelmi jogköröket vonjanak el Magyarországtól,

A Frontex megerősítéséről szóló javaslattal kapcsolatban felvetette: megvédett-e az ügynökség bárhol is határokat valaha? "Mi, magyarok igen" - emelte ki, noha nem egyszer beszélt korábban a Frontex megerősítésének szükségességéről.

Orbán Viktort arról is kérdezték, hogy pártja, a Fidesz tagja marad-e az EPP-nek. A kormányfő erre azt válaszolta, „mi vagyunk az EPP legsikeresebb pártja”.

Orbán-mantra

Orbán Viktor a Facebook-oldalán is bejelentkezett Salzburgból, és természetesen ezen kommunikációs csatornáján is a magyar határőrizetről beszélt. „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy Magyarország továbbra is a legjobb határvédelmi képességekkel rendelkező ország legyen az Európai Unióban” - jelentette ki, újra és újra elmondva, hogy Magyarország határait a magyaroknak kell megvédenie, nem mintha ezt bárki is megkérdőjelezné.