Trump „szép levelet” kapott Kim Dzsonguntól

A történelmi jelentőségű, júniusi szingapúri találkozót – noha a konkrétumok vitathatóak - sikerként könyvelhette el Donald Trump amerikai elnök, aki sem előtte, se azóta nem sok dicsérgetett kapott. Most az az érzése támadt, hogy igen gyorsan ismét találkoznia kéne Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel. Az első csúcstalálkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel rosszul sült el Helsinkiben, az amerikai sajtó és politika nagyobb része kiátkozta érte, az állítólagos orosz kapcsolatai miatt indult vizsgálódások is egyre jobban szorongatják az amerikai elnököt. Nagy szüksége lenne most egy újabb sikerre, ami az ő irányába befolyásolja a közvéleményt.