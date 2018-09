Több száz rendőrrel és katonával csaptak le a finnek egy orosz üzletemberre, aki Rogán Antal kötvényese

Több millió eurós adócsalási ügy miatt tartottak házkutatásokat és vettek őrizetbe három embert a finn hatóságok szombatra virradó éjjel, a 17 helyszínen tartott akcióban százmál is több rendőr és katona vett részt hajókkal, repülőgépekkel és drónokkal. A Finn Nemzeti Nyomozó Iroda váratlanul repülési és hajózási tilalmat is elrendelt az ország délnyugati részén - írja a 444.hu.

A célpont az Airiston Helmi nevű, orosz tulajdonban lévő finn vállalkozás volt, amit évek óta figyelt a finn elhárítás. A cég több mint tíz éve vásárolt fel szigeteket és ingatlanokat Finnország délnyugati részén, közel a a Balti-tenger stratégiai fontosságú hajózási útvonalaihoz és az ország egyik olajfinomítójához.

A finn lapok azt írták, a vállalkozás főnöke egy 1964-ben született orosz üzletember, aki máltai állampolgársággal is rendelkezik, bejelentett tartózkodási helye pedig Magyarországon van.

A 444.hu kikérte a finn cégbíróságtól a papírokat, melyekből kiderült, a céges tisztviselő neve Pavel Melnikov.

Az üzletember neve szerepelt abban a borítékban, ami a 444 és a Direkt36 részére januárban érkezett feladó nélküli borítékban, és a magyar letelepedési kötvényprogramban résztvevő külföldi állampolgárok neveit tartalmazza.

És ez még nem minden: a vállalkozás másik tisztviselője Shamugiya Shota, aki szintén vásárolt Rogán Antalék letelepedési kötvényeiből.

A cég az elmúlt években 4 millió eurót költött földvásárlásokra Finnország délnyugati részén, bár nem tudni, erre honnan volt pénzük, a vállalkozás ugyanis veszteségesen működik. A cég bizarr ingatlanjairól készült fotókon sűrűn telepített biztonsági kamerák és terepszínű ruhát viselő próbababák is feltűnnek. Az oroszok nemcsak ingatlanokat, hanem hajókat is vásároltak - a finn haditengerészettől. 2013-as hírek szerint az egyik szigetre helikopter leszállót is terveztek.

A portál megkereste a magyar Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt az ügyben, választ nem kapott.

(Fotó: ts.fi)