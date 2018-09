Ez veszélyes? - Novemberben érkezhet Európába Steve Bannon

Ahogy arról már korábban írtunk, Steve Bannon, az amerikai elnök volt tanácsadója, aki meglehetősen érdekes körülmények között került ki a Trump-adminisztrációból, a "The Movement" (A Mozgalom) névre keresztelt, brüsszeli székhelyű alapítványával szándékozik beleszólni a jövőre esedékes európai parlamenti választásokba. Most már azt is tudni, nagyjából mikor kezdi meg a beavatkozást.