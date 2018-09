Trump támogatja az izraeli-palesztin válság kétállami megoldását

Az amerikai elnök Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel az ENSZ-ben tartott találkozóján kijelentette:

"úgy vélem, a kétállami megoldás működik a legjobban".

Trump azt mondta, nagy álma, hogy még az első mandátuma idején megoldást találjanak a konfliktusra. Hozzátette, hogy a következő két-három hónapban nyilvánosságra hozzák az új amerikai béketervet. Trump úgy fogalmazott, hogy Izraelnek kell valami jót tennie a másik félnek, anélkül, hogy részletezte volna mire is gondolt.

Husam Zomlot, a Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete Trump kijelentéseit úgy értékelte, hogy azok ellentétesek az amerikai kormány "pusztító" cselekedeteivel.

"Az amerikaiak szavai szemben állnak cselekedeteikkel, s ez utóbbiak világosan tönkre teszik a kétállami megoldás kilátásait"

- tette hozzá a diplomata. Az amerikai kormány szeptember 10-én jelentette be, hogy bezáratja a palesztinok washingtoni diplomáciai képviseletét.

A viszonyt tovább rontotta, hogy Washington elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának, sőt nagykövetségét is áthelyezte a városba, ami halálos áldozatokat is követelő összecsapásokhoz vezetett (ebben a magyar diplomácia is cinkos szerepet játszott).

Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke a leendő palesztin államot Kelet-Jeruzsálem fővárossal Ciszjordánia és a Gázai övezet, valamint az 1967-es arab-izraeli háborúban megszállt területeken alakítaná ki.