Az erőszak után elfogadta a pénzt, majd 9 évvel később C. Ronaldóra vallott a nő

A Spiegel számolt be arról, hogy egy most 34 éves amerikai nő, Kathryn Mayorga azzal vádolja Cristiano Ronaldót, hogy a focista megerőszakolta őt.

Még 2009-ben, Las Vegasban.

Szintén érdekes részlet, hogy a nő elismerte azt is, a portugál 375 ezer dollárt (mai árfolyamon több mint 104 millió forintról beszélünk) fizetett neki a hallgatásért cserébe, és egyébként peren kívül meg is egyeztek a felek. Egyébként ennek az egyezségnek az érvényességét támadta most meg a bíróságon Mayorga ügyvédje.

A német lap arról is ír, hogy miközben Ronaldo tagadja a vádakat, és szerinte az aktus a nő beleegyezésével történt meg, addig a nő ügyvédje - 8 évvel az eset után - dokumentumokkal tudja bizonyítani, hogy védence ellenkezett, így Ronaldo erőszakot követett el. Olyan részletek is nyilvánosságra kerültek, hogy a portugál állítólag anális szexet akart, és az aktus után egyből arra volt kíváncsi, hogy nem okozott-e fájdalmat a nőnek, mert 99 százalékban amúgy rendes srác.