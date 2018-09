Dárdai Pál: büszkék lehetünk magunkra

A berliniek a mostani sikerük előtt legutóbb 2009 februárjában tudtak nyerni a Bayern ellen a bajnokságban, hazai közönség előtt 2-1-re, akkor még Dárdai is játszott a csapatban.



A Kicker beszámolója szerint azóta 14 mérkőzés telt el fővárosi siker nélkül. Ha pénteken sem győztek volna a Hertha BSC, ez lenne a Bundesliga leghosszabb nyeretlenségi sorozata két klub között. A szaklap szerint a hazaiak sok futással és rendkívül fegyelmezett védekezéssel nyerték meg a meccset.



"Ez remek volt, a hétvégén meg is ünnepeljük, de a jövő héten újra keményen dolgozunk. A védőink és a középpályásaink nagyon jók voltak, de ez csak fegyelem kérdése. A trükk az volt, hogy jól kezeltük a Bayern jelentős labdabirtoklását" - nyilatkozta Dárdai Pál.



A statisztika szerint 70-30 százalék volt a labdabirtoklási arány a vendégek javára. Az adatok alapján is nagy volt a különbség a két félidő között. Az elsőben a hazaiak négyszer lőttek kapura, és háromszor el is találták azt, a vendégek hatból egyszer sem. A szünet után a Hertha két kísérletéből egy volt pontos, a Bayern viszont 19 alkalommal lőtt, ebből öt ment kapura.



A magyar szakvezető úgy fogalmazott, az első félidőben szinte tökéletes teljesítményt nyújtottak, és bizonyosodott, hogy érdemes volt nyomást gyakorolni ellenfelükre.



"A második felvonásban nem játszottunk jól, hanem harcoltunk. Nem kaptunk könnyű gólt, és végre nem ítéltek tizenegyest ellenünk. Ma mindannyian büszkék lehetünk magunkra" - nyilatkozta.



Dárdai arra utalt, hogy az előző öt bajnoki meccs mindegyikén kapott egy-egy büntetőt a Hertha aktuális ellenfele, és háromból gól is született.



Pénteki sikerével a Hertha pontszámban beérte a Bayernt a tabellán.