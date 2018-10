Merkel: Orbánék túl későn kezdték védeni a határt

"Orbán Viktor folyamatosan rámutat, hogy milyen jól védi a határt, amit egyébként helyesnek tartok, és soha nem is szólaltam fel a határvédelme ellen, hiszen schengeni külső határa van, de ez a határzár sajnos még nem készült el akkor, amikor a sok menekült érkezett"

- szúrt oda Orbánnak a kancellár a 24.hu beszámolója szerint egy augsburgi rendezvényen. Merkel szerint ezért is furcsa, hogy a magyar miniszterelnök a németeket kritizálja ebben a kérdésben.

Merkel cáfolta azt a közhiedelmet is, hogy Németország fogadta be a legtöbb menekültet, egy főre vetítve előttük jár Svédország és Ausztria is.