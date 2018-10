Cristiano Ronaldo perelhet a zaklatási vád miatt

A Spiegel számolt be arról, hogy egy most 34 éves amerikai nő, Kathryn Mayorga azzal vádolja Cristiano Ronaldót, hogy a focista megerőszakolta őt. Még 2009-ben, Las Vegasban. Szintén érdekes részlet, hogy a nő elismerte azt is, a portugál 375 ezer dollárt (mai árfolyamon több mint 104 millió forintról beszélünk) fizetett neki a hallgatásért cserébe, és egyébként peren kívül meg is egyeztek a felek.