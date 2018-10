Nézze meg a lesújtó adatokat a lakhatási helyzetről!

A lakhatási világnap alkalmából, idén október 2-án hetedik alkalommal mutatta be a Habitat for Humanity éves jelentését a magyarországi lakhatási szegénységről. A bemutató kiemelt témája a hazai bérlakásszektor alsó szegmense volt, illetve ehhez kapcsolódva az esemény után egy hazai albérleti helyzetet tematizáló fotókiállítás megnyitójára is sor került.