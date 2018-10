Navracsics: "nagyon szeretném, ha a CEU továbbra is Magyarországon működne"

A 168 Óra szúrta ki, hogy Navracsics Tibor interjút adott az Euractiv-nak, amiben rákérdeztek a CEU helyzetére is. Az EU-biztos kifejtette, hogy az új törvény szerint az itt működő egyetemeknek az anyaországukban is kell campust működtetniük, de a CEU-nak nincs ilyen. Úgy tudja, hogy hamarosan megnyílik az amerikai ág is, így elhárul ez a probléma.

Ezt viszont rosszul tudja, mert a CEU-nak már van amerikai campusa és szeptembertől képzés is folyik azon, tehát megfelel a törvényi feltételeknek a működése, a magyar kormány viszont továbbra is akadékoskodik.

Navracsics viszont egyértelművé tette: