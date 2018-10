Márki-Zay Péter bezáratja a hódmezővásárhelyi stadiont

A klubelnök szerint Márki-Zay azzal indokolta a lépést, hogy Hódmezővásárhelynek nincs pénze a létesítmény üzemeltetésére. A kijelentést azóta a polgármester is megerősítette egy lakossági fórumon.

"A lehetőséget felkínálták, hogy a Hódmezővásárhelyi Futball Club üzemeltesse a stadiont, de ez több sebből vérzik, hiszen pont azért ülünk itt, mert nincs pénzünk. Anélkül pedig merész vállalkozás lenne üzemeltetni egy városi stadiont"

- nyilatkozta a Közép csoportban sereghajtó klub elnöke, aki hozzátette:

"Egy stadionbezárással nem lehet eltörölni a vásárhelyi labdarúgást, ezt nem is fogjuk engedni. Minden megteszünk, hogy ez az áldatlan állapot rendeződjön és megszűnjön."

A portál kiemelte, hogy a stadion bezárása nem csak a felnőtt labdarúgást lehetetlenítheti el a városban, hanem az utánpótlás fociban érdekelt, több mint 400 fiatal sportolására is rányomhatja bélyegét. Azt is megjegyzik, hogy Hódmezővásárhely sportélete jelentős anyagi gondokkal küzd, a futball mellett a kézilabda, a kosárlabda és a vízilabda is komoly gondokkal küzd.