A Hír TV maradhat, az Echo TV megszűnhet?

Úgy értesültünk, hogy a Hír TV viszont maradhat, de gyakorlatilag összeolvaszthatják a két csatornát. Az üzemeltetést az Echo TV mögött álló Zrt. veheti át, így Mészáros Lőrinc holdudvarába kerülhet a Hír TV is. A székház pedig az Echo TV jelenlegi, Angol utcai központja lehet, ahol a közelmúltban újították fel a stúdiókat.

Korábban a Népszava írt arról, hogy a Magyar Időket is beszánthatják a Magyar Nemzet feltámasztásának oltárán, de Gajdics Ottó határozottan cáfolta ezt. Arról is lehetett hallani, hogy az eddigieknél is erősebb központosítás jöhet a kormánypárti médiaportfólióban, erről itt írtunk.

Az ügyben kerestük az Echo TV-t, ha válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Hír TV

A Hír TV-ben dolgozók egyébként azt mesélték nekünk, hogy nekik hivatalosan még senki nem mondott semmit, de persze az összevonás lehetőségéről ők is hallottak. Sőt, egyesek még pontos dátumról is tudnak: december 20-át megjelölve.

A jövővel kapcsolatban egy Mészáros Kelemen Beatrix (Echo TV - Lőrinc felesége) - Liszkay Gábor (Hír TV - "tanácsadó") csatáról beszéltek, az előbbi bulvár-vonalat követne, Bayer Zsolttal, míg az utóbbi hardcore-Fidesz-propagandát akar. Liszkay tűnik erősebbnek, Mészárosné már be sem jár az Echo TV-be.

Vaszily Miklós érkezése a Mészáros Lőrinc közvetlen alkalmazásában álló újságírók, szerkesztők számára is baljós. Kinevezése logikus, ő könnyű szívvel szelektálhat majd az összevonás idején, és a Hír TV szakmailag még most is sokkal erősebb, mint az Echo TV (persze, műszaki vonalon ennek pont az ellenkezője igaz).

A pletykák szerint kérdéses, mi lesz az esetleges egyesítésnél az Echo TV hírigazgatójával, Monoki Kálmánnal, vagy a főszerkesztő Császár Attilával. Persze, a Hír TV is komoly veszteségeket szenvedett, szinte hetente mond fel egy-egy riporterük. Jellemző, hogy elhagyta a fideszesített csatornát Major-Ádám Andrea, aki a Célpontban Tiborcz István ügyeit göndörítette fel, valamint az a Tárkányi Zsolt is, aki Lázár Jánossal vívott csörtéket a Kormányinfón.