Még a 973 milliós kárt okozó cégük felszámolásán is nagyot kaszálnak Simonkáék

A cég felszámolását 2015-ben rendelte el a bíróság, miután az 973 millió forint kárt okozott a hazai és az európai uniós költségvetésnek, emellett pedig komoly tartozást is felhalmozott. A cég vagyonát árverésen értékesítik, az már korábban kiderült, hogy ebből a kunnágotai 1855 négyzetméteres belterületi ingatlant és a pusztaottlakai 33016 négyzetméteres külterületi ingatlant is a BMKP Békés Megyei Kitörési Pont Nonprofit Kft. szerezte meg, ami Simonka Györgyhöz köthető, ráadásul tulajdonos is volt a felszámolás alatt álló cégben. A BMKP tulajdonosa a pusztaottlakai önkormányzat mellett ráadásul egy olyan alapítvány, amelynek kuratóriumi elnöke Simonka György testvére, Tóth Pálné.

A 24.hu most kiderítette, hogy a fideszes politikus körei még a felszámoláson is nagyot kaszáltak: a két földterületet korábban összesen 464 millió forintért vásárolta meg a Magyar Termés TÉSZ Kft., most viszont mindössze 160 millióért mentették át a másik cégbe az árverésen.

"A felszámoló által 872 millió forintra becsült cégvagyonból mindössze 218 millió folyt be, a társaság által okozott kár viszont 973 millió forint. Az új tulajdonosok pedig – csakúgy mint korábban – egytől egyig Simonkához köthetők" - írja a 24.hu.

