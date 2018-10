Farkas Gergely: A Jobbikban még mindig van kurázsi

A Jobbik kapcsán jelenleg egy sajátos számháború dúl, hogy vajon most többen távoznak-e, mint amennyiben belépnek a pártba. Az Ifjúsági Tagozatban hogy áll a létszám?

Mi szerencsére minimális veszteségeket szenvedtünk, sőt, új tagok is érkeztek. Ezt nem túlzásként mondom, már csak azért sem, mert a mostani vezetőképzőnk résztvevőinek 30 százaléka - de lehet, hogy több is - olyan, aki most először vesz részt egy ilyen eseményen. Ők részben olyanok, akik a kampányban csatlakoztak hozzánk, de sokan vannak, akik a kampány után. Annak ellenére, hogy egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, nagy öröm számunkra, hogy új tagokkal gazdagodtunk. A mostani vezetőképzőn egyébként nagyjából tíz-húsz emberrel vagyunk kevesebben, mint a legutóbbin, de ez annak tudható be, hogy egy szerencsétlen dátumot választottunk azzal, hogy a mostani szombat munkanap. De ha a nyári táborunkra gondolok, ott egy picivel még többen is voltunk, mint tavaly.

Mondjuk egy vezetőképzőn azért általában kisebb a létszám.

Igen, míg egy nyári táborba egy ifjúsági tag ajánlásával bárki eljöhet, a vezetőképzőn azért meg kell felelni bizonyos feltételeknek.

Mik ezek a feltételek?

Részben a tisztségviselőink jöhetnek, aki viszont nem az, annak egy tesztet kell kitöltenie, amelyben a saját ambícióiról és politikai, közéleti tudásáról kell számot adnia. Magyarán szólva nem automatikus a részvétel.

Hogy kell elképzeli egy ilyen vezetőképzőt?

Azt a tudatot szeretnénk beletáplálni a résztvevőkbe, hogy a saját településükön nekik kell jó példával elöl járni és megszólítani a többi fiatalt, és az ehhez szükséges tudást és tapasztalatot szeretnénk átadni. Ennek van elméleti és gyakorlati oldala is. Ma délelőtt például egy nagyon motiváló előadást hallgathattunk meg egy olyan, sokak által ismert, köztiszteletben álló előadótól, aki - a mai közállapotokra jellemző módon - kérte, hogy a neve ne kerüljön nyilvánosságra. Az ő előadása például biztosan sok pluszt adott az itt lévőknek, hogy a jelenleginél is aktívabban végezzék innen hazatérve a munkájukat.

"Gyakorlati téren a mostani interjú alatt is épp annak kidolgozása zajlik, hogy az Ifjúsági Tagozat milyen akciókkal kapcsolódjon a Jobbik legutóbbi kongresszusán meghirdetett nemzeti ellenállásba."

Tegnap egyébként Gyöngyösi Márton és Jakab Péter is előadást tartott a párt jelenlegi helyzetéről és jövőbeli terveiről. Jakab Péter, mint volt önkormányzati képviselő, saját tapasztalatain keresztül arra is ösztönözte a résztvevőket, hogy a következő önkormányzati választáson ők is vállaljanak képviselő jelölti szerepet.

"A másik nagyon fontos szerepe a vezetőképzőnek a közösségépítés."

Amikor száznál több fiatal együtt tölt két napot, akkor olyan közösségi élményeket élünk át, olyan barátságokra lelünk, új ismeretségeket alakítunk ki, amik elengedhetetlenek a közösség megfelelő működéséhez.

Hogy érzékeli, milyen a résztvevők hangulata? Ahogy említette, egy nem túl vidám tavasz és nyár van most mögöttük.

Egyértelmű, hogy a választási eredmény után mindenkiben csalódottság van, viszont akik itt vannak és ilyen helyzetben is kitartanak mellettünk, azok tényleg a legelkötelezettebb harcosaink, akikre nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen helyzetben is segítenek minket.

"Pont azért vannak itt, mert a jövőben is aktívan szeretnének cselekedni a saját és a magyar társadalom jövőjéért, nem csak Facebook-os kommenteket írogatni, vagy otthon szidni a kormányt."

Nehéz persze a mostani helyzet, mert mindannyiunknak szüksége lenne a pozitív visszajelzésekre és a sikerélményekre, és ezt nem élhettük át az elmúlt időszakban. Ugyanakkor épp azért vagyunk itt, hogy ezekért dolgozzunk, kapcsolódjunk a küzdelemhez, amit a Jobbik egész közössége folytat és felélesszük a fiatalokban a tettrekészség tüzét.

Hogyan tud egy tízen-huszonéves fiatal harcolni a jelenlegi rendszer ellen a jelenlegi rendszeren belül?

Anélkül, hogy a konkrét akciókat felfedném, már csak itt, a vezetőképzőnkön is az elmúlt egy-két órás brainstormingon tucatszámra merültek fel a megvalósítható ötletek. Ezek az Ifjúsági Tagozat hagyományosabb tevékenységeinél érezhetően jobban lázba hozták a résztvevőket. Egy kulturális megemlékezés például, bármennyire is tartja ezt fontosnak a mi közösségünk, kevésbé mozgat meg egy fiatalt, mint az, hogy borsot törjünk a hatalom orra alá, és valamilyen módon felhívjuk az emberek figyelmét az országban zajló folyamatokra. A fiatalok is igénylik, hogy érezzék a tevékenységük politikai hasznosulását, súlyát.

Továbbá azért is örülök a meghirdetett ellenállásnak, mert pont arra ad majd lehetőséget, hogy azokat a fiatalokat is megszólítsuk, akiknek a szervezeti keretek túl kötöttek, de egy-egy frappáns gerillaakcióba bekapcsolódnának. Ezeknek olyan akcióknak kell lenni, amikből látják, hogy Jobbikban még mindig van kurázsi.

Az Ifjúsági Tagozatban már többen is politikusi pályára léptek, ők mennyivel tudnak többet vagy másként hozzátenni az ellenálláshoz?

Aki már képviselői tisztséget tölt be, annak sok szituációban, mondjuk egy kilakoltatásnál vagy egy adatigénylésnél nyilván nagyobbak a lehetőségei, mint egy mezei tagnak. De nem hinném, hogy önmagában ez fogja meghatározni, hogy ki mit vállal be, hanem inkább a vérmérséklet.

2006-ban egyértelmű volt, hogy mit és mennyit tud tenni egy fiatal, most azért más korszakot élünk. Önöknél hogy csapódik le az, hogy a magyar fiatalságot en bloc nem érdekli a közélet?

Túlzásnak érzem, hogy en bloc ne érdekelné, hiszen akkor mi sem lennénk itt, és az IT sem működne. Igaz ugyan, hogy a fiatalok körében nagy arányú a passzivitás, de ez inkább a kiábrándultságból fakad.

"Mi eddig is azon dolgoztunk, hogy ezen változtassunk, a választás kapcsán sikerült is a fiatalok nagy részét megmozgatnunk és arra rávennünk, hogy legalább egy x behúzásával megpróbáljanak változtatni valamin."

De bízom benne, hogy a tervezett akciók a passzívabb rétegeket is mozgósítani tudják majd. Lehet, hogy egy tüntetésnek már kevés értelmét látják, hiszen az internetadó elleni megmozdulás óta talán nem is volt olyan, aminek politikai következménye lett volna. De ha a tervezett akciók felkeltik az érdeklődésüket, látják, hogy ezzel be lehet kerülni a hírekbe, borsot lehet törni a fideszes oligarchák orra alá, akkor ők is részt fognak venni, ami egy aktivizáló folyamat kezdete lehet.

Mikortól számíthatunk arra, hogy a közélet megérzi az IT jelenlétét?

Bízom abban, hogy október 23-a után, amikor ténylegesen is meghirdetjük az ellenállást, onnantól heti szinten is meg tudunk jelenni egy-egy akcióval. Most igazából már az jelent nehézséget, hogy a tervek közül kiválogassuk a leghatékonyabbakat, a legmegvalósíthatóbbakat és amik átütik azt a médiaküszöböt, amit eddig sokszor nem sikerült megugranunk.

A Jobbik gyakornoki programjához is sok szállal kötődik az Ifjúsági Tagozat, ezzel kapcsolatban mik a friss fejlemények?

Bár a fideszes médiumok a Jobbik lejtmenetéről kommunikálnak, a gyakornoki program iránt is hasonlóan magas az érdeklődés, mint a korábbi években. Ha annyira gyászos lenne a helyzet, ahogy azt a kormánypárt szeretné, akkor az itt is megmutatkozna, ezzel szemben most is szép számmal jelentkeztek gyakornoknak az október 1-jétől induló két hónapos periódusra. Bár még csak két héten vagyunk túl, de már látszik, hogy nagyon értékes embereket ismerhettünk meg a jelentkezőkben.

"Ez a program is mindenki számára szakmailag előnyös, mert a képviselők munkáját rátermett munkaerő segíti, a gyakornokok pedig közelről láthatják a Jobbik-frakció működését."

Nem véletlen egyébként, hogy miután ezt sokan megtapasztalják, szerepet vállalnak akár az IT-ben, akár a pártban.

A Jobbik kapcsán a legutóbbi időben a kilépésektől volt hangos a közélet - pontosabban igazából a fideszes sajtó, legutóbb Volner János esete kavarta föl a kedélyeket. Sokak szerint ez a Fidesz részéről érkező zsarolás eredménye, mások szerint a pártot szétfeszítő belső feszültségek dolgoznak a Jobbikban. Ön hogy éli ezt meg politikusként? Hiszen tegnap még egymás mellett ültek a parlamenti padsorokban, holnapután pedig már szóba se állnak egymással.

Az, hogy együtt ülünk a Parlamentben, az egy állapot, ettől függetlenül érzékelünk bizonyos folyamatokat. Volner János esetében az elmúlt hónapok tevékenysége azt mutatta, hogy komoly nézeteltérések vannak közöttünk. Lehet, hogy naivak voltunk, amikor azt hittük, hogy ő majd magától belátja: kár gesztusokat tennie a Mi Hazánk irányába, és azt hittük, hogy a vele kapcsolatban felmerült kétes ügyek pedig feledésbe merülnek.

"De ezek láthatóan inkább csak felerősödtek, amivel egy olyan helyzetet sikerült kiprovokálnia, amelyben mártírnak tudja beállítani magát."

Hiába hangoztatja, hogy ő a Jobbik helyes irányát akarta volna helyreállítani egy tisztújítással, a valódi szándéka nem ez, hiszen egyrészt nincs mit helyreállítani, másrészt ha valamit változtatni akart volna, akkor azt a párt megfelelő fórumain megtehette volna, felszólalhatott volna a legutóbbi kongresszuson, de nem tette.

"Ehelyett kiküldött egy hazugságokkal teli levelet, ami érdekes módon már nem sokkal később a Fidesz-médiánál jelent meg."

Ebből is látszik, hogy a közösség rombolása és a hitelrontás volt a cél.

Ehhez azért motiváció is szükséges, csak úgy rombolni, vagy egy párt hitelét rontani magától nem kezd senki.

Volner János maga is nyilatkozta már, hogy az Európai Parlamentbe készül és a párt listavezetőjeként képzeli el magát.

"Az elnökség akkor ezt, teljesen érthető okok miatt - egy nyelveket nem beszélő, nemzetközi tapasztalattal nem rendelkező, bizalmi aggályokat is felvető személy esetén - nem tartotta elfogadhatónak."

Ez láthatóan nagy csalódást okozott neki, ami részben indokolhatta a pálfordulását, de azt is érdemes megemlíteni, hogy ebben anyagi motivációk is közrejátszhattak. Köztudott ugyanis, hogy a Jobbik-frakció tagjai a rendelkezésükre álló keretek egy nagyon komoly részéről lemondanak a párt részére a közösség szempontjait figyelembe véve, na mármost egy függetlenné váló képviselőnél nincs ilyen kötelezettség, szóval így jóval nagyobb anyagi kerettel gazdálkodhat. Nem utolsósorban magánéleti szempontok is befolyásolhatták a döntést. Sokatmondó ugyanis, hogy Volner János élettársa a Mi Hazánk Mozgalom fő jogi képviselője.

Erről szó volt a párt belső nyilvánosságában, akár egy elnökségi vagy frakcióülésen?

Igen, erről a teljes frakció előtt megkérdeztük Volner Jánost, ő pedig adta a naiv embert, miszerint náluk otthon nincs szó közéletről és számára ez semmiféle nehézséget nem okoz, külön tudja választani a magánéletét és a politikát. Aki élt már párkapcsolatban, az tudja, hogy mennyire hihető és reális ez a válasz. Az élet minket igazolt.

Volner János távozása viszont precedensértékű is lehet, hiszen nagyon népszerű, első vonalbeli politikusa volt a pártnak, főleg a 2010-14-es időszakig, és még mindig sokan adnak a szavára. Látnak-e politikai kockázatot ebben?

Szerencsére a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokan átlátnak azon, hogy egyik napról a másikra a párt ellen fordult, és az ellen a közösség ellen beszél abszurd vádakat hangoztatva, aminek ő is aktív részese, sőt alakítója, irányítója volt.

"Ez tipikus Toroczkai-szindróma, ő is két évig ott ült az elnökségben, asszisztált ahhoz az irányhoz, amerre ment a párt, most pedig úgy nyilatkozik, mint akinek semmi ráhatása nem volt a döntésekre."

Volner János is végigasszisztálta azt az időszakot, amit most negatívként állít be. Az egy hete folytatott, sorosozó kommunikációjával és képtelen vádjaival az ő hitelessége egyébként jórészt sírba szállt, maximum a Fidesz vagy azok kapaszkodnak bele, akik eddig is gyűlölték a Jobbikot.

Ennek, vagy a Mi Hazánk megjelenésének egyébként az IT-re nézve volt bármiféle hatása, szóba kerültek ezek itt a vezetőképzőn?

Az előadásokon nyilvános kérdés formájában nem, pedig lett volna rá lehetőség. Ettől még nem azt mondom, hogy a háttere ne érdekelne mindenkit, de ez inkább kíváncsiság, nem pedig kétely, már csak azért is, mert az Ifjúsági Tagozatban például én nem tudok kilépőkről Volner Jánosék frakcióból való kizárása után.

"Nem érzem, hogy ez bármiféle roncsolódást okozott volna."

Az embereknek el kell mondani, hogy mi, miért történik, mi áll a dolgok mögött, egy ilyen vezetőképző erre is jó alkalom.

A nemrég megszűnt szekszárdi alapszervezet volt vezetője, Szabó Balázs részéről az IT-vel és önnel kapcsolatban is felmerült egy elég komoly vád: állítólag az Ifjúsági Tagozat "spiclihálózatként" működik az alapszervezetek mellett, és személyesen önnek küldenek jelentéseket a tagságról.

Abszurd hazugság. De mit is várhatunk egy olyan embertől, aki egy másik állításában is tényszerűen hazudott, amikor azt nyilatkozta, hogy őt letiltották bizonyos témák kivizsgálásáról, holott leellenőrizhető, hogy sajtótájékoztatókat tartott az általa kifogásolt LMP-s ügyek témájában. Az IT-t érintő vádjai is teljesen alaptalanok, üldözési mániában szenved szegény. A Jobbik IT feladata az, hogy segítsük a Jobbik munkáját és értékes, értelmes fiatalokat vonjunk be a nemzeti missziónkba.

Számít még támadásokra?

Eddig is volt már részem ilyenekben, sajnos biztos vagyok benne, hogy lesznek is még, mert megszokott dolog az ellenfeleinktől a nemtelen lejáratás. Nem esik jól az ilyesmi, de nem gátol meg abban, hogy kimondjak olyan dolgokat, amiket igaznak gondolok.

A múltkor kiszivárgott hangfelvételen például, amit megpróbáltak rám nézve negatívan beállítani, teljesen tényszerűen elmondtam a véleményemet, hogy bizonyos emberek, akik átmentek a Mi Hazánkba, azok nem politikai másként gondolkodás miatt távoztak, hanem a személyi ambícióik be nem teljesülése miatt.

"Mi másnak nevezhető az, hogy valaki addig lelkes jobbikos, amíg meg nem látja a helyét az országos listán, utána meg hirtelen rájön, hogy nem ért egyet a párt irányvonalával."

Egy év múlva itt az önkormányzati választás, az Ifjúsági Tagozat ehhez mit tud hozzátenni?

Az, hogy ez kemény munkával fog járni, nem meglepetés számunkra, hiszen akik itt vannak, azoknak van, hogy ez már több éves tapasztalat. Bízom benne, hogy az itt lévők az elszántságukat minél több emberre át tudják majd ragasztani.

"A mi felelősségünk azonban az is, hogy magunk közül a jelöltségre alkalmas és felkészült tagokat arra buzdítsuk, hogy mérettessék meg magukat."

Meg kell nyilvánulnia, hogy a párt utánpótlása vagyunk, így az IT-nek akár több száz alkalmas, megfelelő szakértelemmel, tudással, szorgalommal rendelkező jelöltet kell adnia, ezzel is segítve a Jobbik munkáját.

A vezetőképző résztvevői hogyan tudják majd motiválni a fiatalokat, amikor plakátolni, szórólapozni, házalni kell?

Egy fiatalban, korunkból fakadóan, azért megvan az az előny, hogy gyorsabban tudunk regenerálódni nem csak fizikai, hanem lelki értelemben is. Egy csalódottság után gyorsabban tudunk újra hinni, bízni, reménykedni.

"Az ötvenes-hatvanas korosztályt, akik az elmúlt negyven évben folyamatosan csalódtak, nyilván nehezebb meggyőzni arról, hogy most fogunk áttörést elérni és elindítani az országot a változás útján, de a fiatalok lelki téren is hamarabb talpra tudnak állni."

A választás után is voltak olyan fiataljaink, akik két napig búskomorak voltak, harmadnap viszont úgy keltek föl, hogy csak azért is menni kell, csak azért is csináljuk és nem fogjuk feladni a harcot, mert azzal csak a Fidesznek tennénk jót.

"Bízom benne, hogy a csalódottság miatt átmenetileg passzívvá vált fiatalokban is fellángol majd az a harci tűz, ami a változáshoz kell."

Bennünk már izzik ez, és az ellenállás keretében szeretnénk kamatoztatni ezt a lendületet.

Említette, hogy gőzerővel készülnek a közelgő ünnepre, erről lehet tudni valami közelebbit?

Október 23-a kapcsán adja magát, hogy mi is úgy tekintsünk erre az eseményre, mint amit a fiatalok kezdeményeztek.

"Az Ifjúsági Tagozta tettre kész, hittel teli tagjai lehetnek az a fáklya, ami lángra lobbantja a magyar fiatalságot."

Azon dolgozunk, hogy sikerüljön őket is megmozgatni, nekik is visszaadjuk a reményt és a közös cselekvésbe őket bevonva elérjük, hogy tényleg egy olyan országot teremtsünk, ahol az általunk zászlóra tűzött szabadság, igazságosság és biztonság hármas jelszónak tartalma is van.

"Olyan országot szeretnénk, ahol ha egy fiatal elmondja a politikai véleményét, akkor nem lehetetlenítik el, nem az anyagi helyzet határozza meg, hogy ki tanulhat tovább és ahol a bevándorlás elleni védelem mellett az egzisztenciális biztonság is fontos, mert különben mindenki elvándorol."