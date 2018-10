A CEU lényegében elhagyja az országot

Az Index.hu úgy értesült, hogy az egyetem közösségének ma délutáni gyűlésén a CEU vezetése bejelentette, hogy mivel az amerikai nagykövetet a kormány három hete arról tájékoztatta, hogy nem hajlandók aláírni az államközi egyezményt New Yorkkal, ezért ha decemberig nem történik az ügyben haladás, az egyetem jövő szeptembertől Bécsbe költözteti az USA-ban akkreditált képzési programjait.

A költöztetés felmenő rendszerben történik, tehát aki Budapesten kezdte meg a tanulmányait, itt is fejezheti be. A költözés ellenére viszont az egyetem megtartja a Budapest belvárosában található épületeit. Kiderült: Bécsben már rendelkezésre állnak a szükséges létesítmények, az akkreditációt elintézték, a költözés költségeit amerikai forrásokból fedezik, nem a CEU meglévő vagyonából.

A CEU rektora, Michael Ignatieff elmondta, még mindig nincs késő, és továbbra is maradni szeretnének, valamint megköszönte a támogatást a magyaroknak, Cornstein nagykövetnek, New York kormányzójának és a kongresszusnak az erőfeszítéseikért.

Enyedi Zsolt rektorhelyettes arról beszélt, hogy kész a megállapodás, elindultak az amerikai képzések, mindkét feladatnak eleget tettek, de az amerikai követségen keresztül olyan jelzés érkezett, hogy a kormány nem akarja aláírni a megállapodást. A megállapodásra egyébként decemberig van esély.

"A kormány egyes tagjai, a nemzetközi közvélemény, a tudományos élet támogat minket abban, hogy maradhassunk. De ha menni is kell, akkor is Budapest marad az otthonunk. Nem azért megyünk el, mert menni akarunk. Erre kényszerítenek, nincs más választásunk. Bécs sokkal drágább, nemcsak anyagilag, de humán oldalon is nagyok a költségek, sok magyar kényszerülne külföldre. Ez cinizmus a kormány részéről"