Csótányinvázó a Budai Irgalmasrendi Kórházban

Csótányinvázióról számolt be a hvg.hu-nak a lap egyik olvasója, akit két hétre utalt be orvosa a Budai Irgalmasrendi Kórházba. Az egyébként is bogárfóbiás hölgy először a közös zuhanyzóban találkozott egy csótánycsapattal, majd az ágya alatt is ilyen állatot talált.

A lap szerint a nővér a panaszra csak annyit tudott felelni,

ez egy régi probléma, amivel sajnos nem tudnak mit kezdeni.

A kórteremben az éjszaka sötétjét kihasználva ugyancsak előmerészkedtek ezek az állatok, az olvasói beszámoló szerint az egyik szobatárs sokkot kapott tőlük, nyugtatót kellett neki adni, utána pedig inkább egész éjjel felkapcsolva hagyták a villanyt.

A portál megkereste a kórház főigazgatóságát, hogy általános probléma-e a rovarok jelenléte az intézményben vagy csak ebben a részlegben, hogy mikor és milyen technológiával tartottak utoljára csótányirtást a kórházban, meggyőződtek-e annak hatékonyságáról, illetve, ha van, milyen akadálya van, hogy újabb irtást tartsanak. A főigazgatóság végül többszöri ígérete ellenére sem válaszolt a hvg.hu kérdéseire.