A Jobbik bérfejlesztési ütemtervet kér a kormánytól

Jakab Péter, a Jobbik országgyűlési képviselője sajtótájékoztatójan elmondta, hogy átlagosan egy borsodi 103 ezerrel, egy szabolcsi 123 ezer forinttal keres kevesebbet, mint egy budapesti munkavállaló. A politikus szerint a Fidesz gazdaságpolitikája az olcsó munkaerőre épít, már a csehek, a lengyelek és a szlovákok is jobban keresnek nálunk.

Jakab azt is kiemelte, hogy bizonyos országrészekben még a magyar átlagbér is csak vágyálom, amiből demográfiai katasztrófa lehet. Sokaknak nincs anyagi erejük várni a bérfelzárkóztatásra, ezért erős a belső migráció a fejlettebb régiókba, jellemzően Pest vagy Győr-Moson-Sopron megye irányába. A jobbikos politikus szerint hátrányosan megkülönböztetik a leszakadó országrészben dolgozókat és inkább ötezer ukrán vendégmunkást hoznak az országba.

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a Jobbik határozati javaslatot nyújtott be a parlament elé: mellébeszélés helyett bérfejlesztési ütemtervet kérnek, valamint törvényi erővel köteleznék az állami cégeket az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének alkalmazására, de azt is szorgalmazzák, hogy a kormány tárgyalja újra a multikkal kötött stratégiai szerződéseket és alakítson ki korrupciómentes gazdasági környezetet.

(fotó: Béli Balázs / alfahir.hu)