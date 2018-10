Mint egy bombatalálat - óriási füstfelhőben bontják a K&H székházat

Kedd délelőtt az alábbi látvány fogadott az V. kerületi Kárpát utca - Bessenyei utca kereszteződésében:

A troli ablakából is jól kivehető, a bontást végző cég igen nagy lelkesedéssel vetette bele magát a munkába, persze a kicsit megfáradt védőkerítést látva előfordulhat, hogy nem pontosan így gondolták a mai munkanapot az ott dolgozók. Különösen, mivel láthatóan a járdára is jutott az anyagból.

Mint ismert, a K&H korábbi épületét a nyáron kezdték bontani. A terület új tulajdonosa a Tiborcz Istvánnal üzletelő török milliárdoshoz, Adnan Polathoz köthető PD Real Estate Development Kft. Az Átlátszó szerint dunai panorámás szálloda épülhet az irodaház helyén.

Október elején végül le kellett állítani egy időre a bontást, mivel kiderült, az épületben azbeszt is található.

Az Orbán Viktor török üzletember barátjához, Tiborcz István üzlettársához, Adnan Polathoz kötődő PD Real Estate Kft. szerezte meg a volt K&H-székházat és annak telkét - számol be az Átlátszó. A XIII. kerületi szocreál épületnek - mely évtizedekkel ezelőtt a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) székháza is volt - már a bontását is megkezdték.