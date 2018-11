Orbánék elérték, hogy kivegyék a Néppárt határozatából a liberális demokrácia kifejezést

A sajtó először úgy számolt be az Európai Néppárt helsinki kongresszusa elé terjesztett sürgősségi határozatról, mint amivel sarokba akarják szorítani Orbán Viktort. Ha valóban ez volt a felállás, komoly győzelmet aratott a magyar miniszterelnök. A tervezetben a Néppárt kiállt a liberális demokrácia értékei mellett, ami egyértelmű üzenet Orbán illiberális demokráciájának irányába.

Végül a Fidesz úgy döntött, hogy aláírja a határozatot - ezt Deutsch Tamás is megerősítette a hvg.hu szerint. Na nem az eredetit. Orbánéknak sikerült elérnie, hogy a tervezet ilyen szempontból egyetlen lényegét kihúzzák a szövegből: a liberális demokráciára való utalást. Ez gyakorlatilag azt is jelenti, hogy az EPP elfogadja a magyar kormány irányát, így nem kell tartania a Fidesznek attól, hogy kizárnák őket. Manfred Weber már tegnap is beszélt erről, de ma a finn Kokoomus kezdeményezte a Fidesz státuszának megvitatását.

(fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs)