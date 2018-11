Földbe rúgott és elesett a csatár a BL-meccsen, Kassai tizenegyest ítélt

Ismét nagyot hibázott a legjobb magyar játékvezetőnek tartott Kassai Viktor. A sípmester a Manchester City-Sahtar Donyeck meccset vezeti a Bajnokok Ligájában. A meccs 24. percében 1-0-ás City-vezetésnél Raheem Sterling, a hazaiak játékosa a tizenhatoson belül vezette a labdát, mikor véletlenül a földbe rúgott és elesett. Bár a közelében sem volt védő, Kassai tizenegyest ítélt, ezzel újra felerősítette a BL-be is videóbírót követelő hangokat. Az UEFA szeptemberi döntése alapján egyébként a következő szezonban be is vezetik majd a technológiát.