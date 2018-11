Javaslatot nyújtott be Semjén Zsolt: gyakorlatilag betiltaná a tüntetéseket

A javaslat egyik pontja gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy a nemzeti ünnepek, a nemzeti gyász- és emléknapok, egyéb ünnepi időszakok, valamint a helyi önkormányzati megemlékezések és ünnepségek idején - sőt, az azt megelőző, pontosan nem részletezett időtartamú felkészülési időszakban - tüntetést, vagy bármilyen más rendezvényt lehessen szervezni a forgalmasabb közterületeken, ez ugyanis az állam vagy a helyi önkormányzatok kiváltsága lesz.

Ebben az időszakban nem minősülnének ugyanis mindenki által korlátozás nélkül igénybe vehető, közhasználatra szolgáló közterületnek a javaslatban felsorolt helyszínek.

Március 15-én például nem lehet majd rendezvényt bejelenteni az alábbi helyszínekre:

00:00 órától 24.00 óráig: az V. kerületi Kossuth Lajos tér (a továbbiakban: Kossuth Lajos tér), Vértanúk tere, az V. kerületi Zoltán utca (a továbbiakban: Zoltán utca), Akadémia utca, Báthory utca, Alkotmány utca, az V. kerületi Szalay utca (a továbbiakban: Szalay utca), Balassi Bálint utca, Kálvin tér, az V. kerületi Kecskeméti utca (a továbbiakban: Kecskeméti

utca), Bródy Sándor utca, Múzeum körút, Múzeum utca, Pollack Mihály tér, Kossuth Lajos utca-Múzeum körút kereszteződés (a továbbiakban: Astoria),

00:00 órától 14.00 óráig: Alkotmány utca, Bajcsy-Zsilinszky út, Károly körút, Astoria, Kossuth Lajos utca, Szabad Sajtó út, Erzsébet híd,

12:00 órától 24:00 óráig: Lánchíd, Várkert rakpart, Clark Ádám tér, az I. kerület Hunyadi János út.

(Az összes érintett időpont és helyszín a javaslat szövegében olvasható.)

Az indoklásban Semjén kissé suta fogalmazással azt is nyíltan beismeri, hogy a kormány nem szeretné, ha pártok vagy civil szervezetek tartanának rendezvényeket a nemzeti ünnepek idején:

"A Javaslat célja, hogy törvénnyel kizárja azt a lehetőséget, hogy egyfajta versengés alakuljon ki a tekintetben, hogy a nemzeti ünnepeken és hasonlóan fontos ünnepi alkalmakkor versengés alakuljon ki a közélet szereplői, pártok és civil szervezete között az érintett közterületek „lefoglalása” során."

"A nemzeti ünnepekhez és a hasonló ünnepi alkalmakhoz méltatlan folyamatok elkerülése érdekében" a javaslat a felsorolt közterületek állami használatát mentesíti a bejelentéshez kötöttségtől, és a törvény erejénél fogva kijelöli őket a nemzeti és állami ünnepek, megemlékezések céljára.

Természetesen nemcsak a budapesti helyszíneket érinti majd a módosítás, amennyiben a javaslatot elfogadják: mivel a helyi önkormányzatok esetében is vannak hagyományosan ünnepi célra használt területek és időpontok, ezek meghatározásra a javaslat önkormányzati rendelet megalkotására ad lehetőséget.

Jobbik: a nép nem kitiltható

A Jobbik közleményben reagált a javaslatra:

"A „kétharmados” hatalom valamiért retteg a néptől. Úgy tűnik, a gyülekezési jog korlátozása nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A Jobbik október 23-i megmozdulása megmutatta: nem sikerült az kormánykritikus tüntetőkből csendes, senkit és semmit nem akadályozó hallgatóságot faragni. Az Orbán-kormány fővadásza ezért most bekeményít: megpróbálja „kilőni” a fontosabb közterületekről mindazokat, akik nem hajlandóak fejet hajtani a rezsim előtt.

A Jobbik a bolsevik-típusú hatalomgyakorlás újabb lépésének tartja Semjén Zsolt javaslatát, amely alaptörvény-ellenesen kitiltaná az ellenzéki rendezvényeket az ország emblematikus közterületeiről. A NER diktatúrája újabb szintet lép, s folyamatosan halad visszafelé az állampárti időskálán, már a '80-as éveket is maga mögött hagyva. Mi azonban már most jelezzük, nem fog menni, nem fogjuk hagyni! A nép nem betiltható, nem kitiltható!"

