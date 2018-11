Íme a teljes levél: így követelt exkluzív helyszínt balliberálisokkal való találkáihoz Volner

A politikust Gulyás Balázs filmes szakember, publicista szembesítette azzal a birtokába került levéllel, amelyet Volner még májusban írt A Jobbik elnökének, Sneider Tamásnak, és elnökhelyettesének Gyöngyösi Mártonnak. Ebben elég világosan megfogalmazta a pártvezetés felé igényeit: az EP-lista vezető helyét, egy Skoda Octaviát, a Mi Hazánk Mozgalmat bejegyző jogász barátnőjének 420 ezres fizetést, valamint egy Chesterfield bőrgarnitúrás, intarziás budai irodát, ahol immár nyugodt körülmények között tárgyalhat Fekete-Győr Andrással, Herényi Károllyal és Magyar Györggyel.

Kiszivárgott Volner levele: EP-helyet, autót, pénzt és luxusirodát követelt a Jobbik vezetésétől Az egyik kérdező, Gulyás Balázs birtokába került egy levél, melyet Volner János májusban küldött el Gyöngyösi Mártonnak és Sneider Tamásnak. Gulyás a műsorban az ebben írtakkal szembesítette a politikust.A stúdióban elhangzottak szerint a Jobbikot a DK-val való összefogással és balra tolódással vádoló Volner több dolgot is kért egykori pártja vezetésétől:

Volner János elismerte, hogy a levelet valóban ő írta, a kéréseiben viszont nem lát kivetnivalót. Az EP-lista vezető helyével kapcsolatban azt mondta, nyárra a korábbiakkal ellentétben már egyáltalán nem érdekelte a pozíció.

Az atv.hu ma teljes terjedelmében közölte a levelet:

Az EP-munkára való felkészülésemet M. segíti, a hozzám kapcsolódó jogi természetű és egyéb munkák túlnyomó részét is Ő látja el. Mint tudjátok jogász, európa-jogi szakjogászi végzettséget fog szerezni. Kitűnően beszél franciául, mellette középfokú üzleti angol nyelvvizsgája van, amit most fejleszt felsőfokra. A finanszírozását eddig D. E. ügyvéden keresztül a frakcióból oldottuk meg (értelemszerűen megbeszélve), összegszerűen annyiból, amennyit korábban a frakciós teljes bérköltsége jelentett (420 ezer/hó). Ebben az összegben benne van a Mechwart ligetnél levő, exkluzív kialakítású, irodájának és tárgyalójának a használata is. Ez kb. 50 négyzetméteres irodaterületet jelent, első emeleti, parkra néző ablakokkal, intarziás antik bútorokkal, Chesterfield bőr ülőgarnitúrával.

Itt fogadok mindenkit, akivel nem lenne jó nyilvános helyen találkozni és nem szívesen jönne be a Fehér Házba. Olyanokra gondoljatok, mint Herényi Károly, Magyar György, vagy aktuálisan Fekete-Győr András.

A szerződését a frakcióvezetői pozíciótól történő megválásom után is szeretném még egy évig (az EP-be való kiutazásomig) tovább vinni.



A jelenlegi nyelvtudásom alapján J. S.-nél és korábban Á.-nál is haladó szintű üzleti angolt tanultam. AZ EP-munkára való felkészülés érdekében újból el szeretném indítani és intenzívvé szeretném tenni a nyelvtanulásom. Az a célom, hogy jövő ősszel, amikor elindul az érdemi munka az EP következő ciklusában, már jó angolsággal vehessek részt politikai egyeztetéseken és tarthassak nyilvános beszédet. Ehhez keresnék egy olyan nyelvtanárt, akivel az első naptól fogva angollá tennénk a kettőnk közti munkanyelvet és politikai-gazdasági szaknyelven magas szintűre fejleszthetném az angol tudásomat. Ez olyan szavakat és kifejezéseket is érint, amelyeket a "sima" üzleti angol nem ölel fel. Egy részmunkaidős (nyugdíjas, kismama) tökéletesen el tudná látni ezt a feladatot.



És végül az utolsó... A frakcióvezető részére magáncélra szolgáló, hivatali autó is jár. Mivel a frakció költségvetését terheli, ezért nem Superb-t választottam, hanem az olcsóbb Octaviát. A frakció által bérelt összes Octavia közül enyém a legolcsóbb, mivel - költségtakarékossági okokból - nekem a használt jármű is megfelelt. Így a többi Octaviára fizetendő 190 ezer/hó helyett ez havi 50 ezer forinttal kevesebbe, 139 ezer/hóba kerül. Jelenleg nincs saját tulajdonú kocsim, de hetente két-három alkalommal kell tévébe mennem (jellemzően 6.15-ös érkezéssel) és egy rakás más helyre még. Szeretném kérni még egy évig (az EP-be való kiutazásomig) az autóhasználat folytatását.



Úgy érzem, mindhárom kérésem fontos és méltányolható. Nem szeretném a személyemmel befolyásolni a döntéshozatalt, ezért azt kérem, beszéljétek meg egymás között.”

Volner szeptemberben, a frakciól való kizárása előtt közölt Facebook-bejegyzésében "balliberális" fordulattal vádolta meg a Jobbik vezetését, mert a párt közeledik az LMP-hez. Szenvedélyes hangvételű írásában többek közt leszögezte:

"(...) nem vagyok hajlandó elfogadni a nemzeti politizálás feladását és ellenzem a baloldallal történő összeborulást. Bocsánat, de én nem kurvának álltam!"

Ennek fényében különösen érdekes, hogy a a párt nemzeti, jobboldali értékeit védelmébe vevő felhorgadása előtt saját bevallása szerint olyan emblematikus balliberális figurákkal való "kurválkodáshoz" kért exkluzív, találkahelyet, mint Magyar Görgy, vagy Herényi Károly.